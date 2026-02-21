VEČ SUMOV KAZNIVIH DEJANJ

Robert Celec zanika, da je priredil zapisnik seje sveta zavoda za potrebe revizije.

Štiriintrideset mesecev po odmevnih hišnih preiskavah v zadevi Javni zavod Raziskovalno-izobraževalno središče (RIS) Dvorec Rakičan se je začel pisati sodni epilog. Vsaj tri policijske ovadbe proti Robertu Celcu, takratnemu direktorju zavoda, so naposled dozorele v kazenski postopek na sodišču. Za eno od njih, z očitki o ponareditvi zapisnika seje sveta zavoda iz marca 2018, je ta teden na okrajnem soboškem sodišču potekal predobravnavni narok. Celec je na naroku odločno zanikal, da je priredil zapisnik za potrebe revizije, ki jo je za zavod po hišnih preiskavah odredila Mestna občina Murska ...