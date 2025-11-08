  • Delo d.o.o.
TRAGEDIJA

Direktor Peter Požar strmoglavil z zmajem: »To je bil njegov zadnji polet«

Med pristajanjem je 81-letnik zadel drevesa pri domači stezi in se smrtno ponesrečil.
Kljub hitri zdravniški pomoči je Peter Požar zaradi hudih poškodb umrl. Foto: Bralec
Kljub hitri zdravniški pomoči je Peter Požar zaradi hudih poškodb umrl. Foto: Bralec
Milan Glavonjić
 8. 11. 2025 | 05:00
4:14
»Peljal sem se od Ribnice proti Kočevju in se v naselju Breg – kot da bi mi nekaj reklo – nenadoma ozrl na levo, proti naselju Mlaka nad železniško progo. Videti je bilo, kot da se je med veje zagozdil velik, mogočen ptič rumene barve. Čez kakih dvajset minut sem v trgovskem centru pred središčem mesta, ko so se slišale gasilske in policijske sirene, izvedel, da se je prav takrat zgodila huda nesreča, v kateri je umrl moj znanec Peter Požar. To je bil njegov zadnji polet,« je včeraj, dan po tragediji, na bližnjem bencinskem servisu povedal Mirko iz okolice Ribnice.  Bil je delaven, priden kot ...

