Direktor ponarejal okoljske analize in jih prodajal naprej

Podpisoval jih je v imenu kemika in jih kot verodostojne nato prodajal italijanskim naročnikom.
Galerija
Laboratorij sežanskega podjetja Safen Foto: Safen
Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Koper so konec septembra zaključili preiskavo in zaradi utemeljenega suma ponarejanja listin državnemu tožilstvu podali kazensko ovadbo zoper 45-letnega direktorja gospodarske družbe s sedežem na območju Policijske uprave Koper. Po neuradnih podatkih Slovenskih novic so ovadili vodjo laboratorija, ki je hkrati eden od dveh zastopnikov podjetja Safen, d. o. o., s sedežem na Kraški ulici v Sežani – 45-letnega Davida Ciacchija.
30
POROČIL je potvoril direktor.
Safen se na svoji spletni strani predstavlja kot referenčna točka za ...