PONAREJANJE LISTIN

Direktor slovenske firme se je znašel po svoje! V imenu kemika kar sam ...

Za kaznivo dejanje Ponarejanje listin je predpisana zaporna kazen do dveh let.
Simbolična fotografija. FOTO: Delo Ui
Simbolična fotografija. FOTO: Delo Ui
M. U.
 8. 10. 2025 | 15:25
 8. 10. 2025 | 15:30
1:59
Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Koper so konec minulega meseca zaključili kriminalistično preiskavo in na Okrožno državno tožilstvo v Kopru podali kazensko ovadbo zoper 45-letnega direktorja gospodarske družbe, s sedežem na območju Policijske uprave Koper, zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja Ponarejanja listin.

Hišna preiskava, zaseg elektronskih naprav

Preiskava se je začela na podlagi obvestila Inšpektoratu RS za okolje in energijo. Kriminalisti so po prejemu obvestila začeli s pridobivanjem dokumentacije. Prav tako so pri osumljencu opravili hišno preiskavo, kjer so mu zasegli elektronske naprave.

Kar sam v imenu kemika podpisoval poročila 

Na podlagi zbranih dokazov je bilo ugotovljeno, da je osumljeni direktor družbe, ki se ukvarja z okoljskimi, kemičnimi, laboratorijskimi analizami vode, zraka, odpadkov in zemljin, zaposlil poklicnega kemika, ki je bil član združenja kemikov in fizikov. Kemik je elektronsko podpisoval in žigosal poročila o kemičnih laboratorijskih analizah, s čimer je poročilom slovenske družbe dodeljeval garancijo strokovne preverjenosti in kakovosti.

Za kaznivo dejanje Ponarejanje listin je predpisana zaporna kazen do dveh let.

Preiskava je razkrila, da je osumljeni 45-letnik v letu 2023 izdelal 30 poročil, za katera je vedel, da jih kemik ne bo strokovno odobril, podpisal ali ožigosal, zato je sam, brez vednosti kemika, v ta poročila vstavil ponarejene elektronske podpise in žige kemika ter združenja. Ta ponarejena poročila je nato osumljeni uporabil kot prava in jih posredoval italijanskim naročnikom analiz ter zanje prejel plačilo.

 

 

preiskavaSlovenijapolicijakriminalistična preiskavaporočiloponarejanje listin
Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Promo
Novice  |  Slovenija
Gradnja

Strokovnjaki ga priporočajo: fasadno lepilo, ki kljubuje vročini in mrazu

V gradbeni industriji, kjer se zahtevajo natančnost, trajnost in prilagodljivost, Ceresit znova potrjuje svojo moč.
Promo Slovenske novice7. 10. 2025 | 11:50
Promo
Lifestyle  |  Izlet
JESENSKE POČITNICE

Rajske počitnice v rimskem pridihu v osrčju spodnje Štajerske

Imperij dobrega počutja za vse člane družine.
7. 10. 2025 | 09:37
Promo
Novice  |  Slovenija
Nadaljevanka

Kdaj bo Velika vas končno dobila laskavi naziv?

Franc Vouk je župan ene najmanjših gorenjskih občin, Velike vasi. Je tudi župan z najdaljšim stažem, saj so ga volivci izvolili sedemkrat zapored.
Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 08:42
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGIJA

Rastoče cene omrežnine? To je rešitev.

Rastoče cene omrežnine? Odgovor podjetij so lastna energija, shranjevanje in pametno upravljanje.
Promo Slovenske novice8. 10. 2025 | 08:07
Promo
Novice  |  Slovenija
Gradnja

Strokovnjaki ga priporočajo: fasadno lepilo, ki kljubuje vročini in mrazu

V gradbeni industriji, kjer se zahtevajo natančnost, trajnost in prilagodljivost, Ceresit znova potrjuje svojo moč.
Promo Slovenske novice7. 10. 2025 | 11:50
Promo
Lifestyle  |  Izlet
JESENSKE POČITNICE

Rajske počitnice v rimskem pridihu v osrčju spodnje Štajerske

Imperij dobrega počutja za vse člane družine.
7. 10. 2025 | 09:37
Promo
Novice  |  Slovenija
Nadaljevanka

Kdaj bo Velika vas končno dobila laskavi naziv?

Franc Vouk je župan ene najmanjših gorenjskih občin, Velike vasi. Je tudi župan z najdaljšim stažem, saj so ga volivci izvolili sedemkrat zapored.
Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 08:42
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGIJA

Rastoče cene omrežnine? To je rešitev.

Rastoče cene omrežnine? Odgovor podjetij so lastna energija, shranjevanje in pametno upravljanje.
Promo Slovenske novice8. 10. 2025 | 08:07
