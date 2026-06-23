Direktorica Urška mora v zapor, dobila je 22 mesecev ječe

Eno leto in deset mesecev zapora je kazen, ki jo je v ponovljenem sojenju na ljubljanskem okrožnem sodišču pred kratkim prejela Urška Jurkovič, nekoč ena najvplivnejših slovenskih podjetnic. Bila je direktorica podjetja Emporio Medical (EM). Pred več kot desetimi leti je tudi pomagala organom odkrivanja in pregona pri razkrivanju sistemske korupcije v zdravstvu, v središču katere se je znašlo tudi podjetje EM. Zaradi pomoči policiji in tožilstvu se sama ni znašla v kazenskem postopku.

22 mesecev ječe je dobila.

Sodišču se kljub vsemu ni mogla v celoti izogniti, saj je z EM povezana še ena zgodba, zaradi katere je bila zdaj obsojena. Spoznana je bila za krivo storitve kaznivega dejanja oškodovanja upnikov od 12. februarja 2014 do 27. oktobra 2015. EM je bil takrat že v slabem finančnem stanju, Jurkovičeva pa je, tako zdaj sodišče, denarne tokove namesto za poplačilo upnikov preusmerjala na povezane družbe in fizične osebe. Pri vsem skupaj je nastalo za najmanj 756.595 evrov škode.

Šlo je namreč za zavestno in hoteno goljufivo ravnanje.

Nekdanja podjetnica, ki zdaj živi v ZDA in po novem nosi priimek Beckett, je na sodišču krivdo ves čas zanikala. V svojem zagovoru je med drugim povedala, da je EM prišel v nezavidljiv položaj po tem, ko se je podjetje lotilo gradnje objekta v Grosupljem. Nakar se je zgodila afera podkupovanje zdravnikov, pri čemer, kot je trdila, ji je tedaj eden od kriminalistov zagotavljal, da bodo, če bo sodelovala s policijo, zagotovili, da bodo s trga umaknili vso konkurenco, ki posluje po enakem modelu, kot je posloval EM. In zato je verjela v nadaljnji obstoj podjetja. V obdobju očitanih kaznivih dejanj, kot je dodala, ni bila neprištevna, ampak v stalnem strahu in pod hudimi pritiski. Tako zaradi poslovanja družbe kot raznih policijsko-sodnih postopkov. Zato je jemala veliko pomirjeval, ki da bi lahko vplivala na njene odločitve oziroma je bolj zaupala presoji drugih oseb, torej soobtoženih. Zatrdila je še, da od vseh poslov ni imela nobene finančne koristi. Želela je le rešiti EM.

Sodnica Polona Kukovec ne dvomi, da je Beckettova oškodovala upnike. FOTO: Dejan Javornik

Sodnica Polona Kukovec je po celotnem dokaznem postopku sklenila, da se je Beckettova zavedala, da je to, kar počne, protipravno. »Šlo je namreč za zavestno in hoteno goljufivo ravnanje, s katerimi so bili upniku družbe EM oškodovani, saj niso prejeli plačila svojih terjatev iz zneskov obvodnih najemnin, ki bi se morale stekati v premoženje EM,« med drugim piše v sodbi. Sodnica ni pritrdila obrambi, da bi zadeva že morala zastarati. N