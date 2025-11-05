Direktorico bo rešilo zastaranje?! Zaporna kazen za Urško Jurkovič razveljavljena

KRIVDO VES ČAS ZAVRAČA

Vnovično sojenje v bitki s časom.

»Na seji Višjega sodišča v Ljubljani je bilo odločeno, da se pritožbam zagovornikov imenovane ugodi in se izpodbijana sodba razveljavi ter se zadeva vrne sodišču prve stopnje v novo sojenje pred drugega sodnika posameznika.« Tako se je za Urško Jurkovič, nekoč eno najvplivnejših slovenskih podjetnic, kot so nam pojasnili na ljubljanskem okrožnem sodišču, razpletla kazenska zadeva zoper njo. Eden izmed glavnih razlogov za razveljavitev sodbe je po naših podatkih dejstvo, da je primer zoper njo na prvi stopnji še naprej vodila sodnica Marjeta Dvornik, pa četudi je že pred tem sprejela priznanje ...