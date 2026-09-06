Divja noč na Primorskem: razbit avto ostal brez ljudi, pijani vozniki trčili, 18-letnik huje poškodovan

Primorski policisti so imeli ponoči in zgodaj zjutraj polne roke dela. Obravnavali so več prometnih nesreč, pri katerih je imel pomembno vlogo tudi alkohol. Na cesti med Košano in Vremščico so našli razbit avtomobil brez voznika in potnikov, v Strunjanu pa sta v kratkem časovnem razmiku trčila dva mlada voznika pod vplivom alkohola. Najbolj skrivnosten dogodek se je zgodil ob 1.30 na cesti med Košano in Vremščico. Policisti so na voznem pasu našli osebni avtomobil s poškodovanimi vsemi kolesi in sproženimi varnostnimi blazinami, ob njem pa ni bilo nikogar. Z zbiranjem obvestil so nato ugotovili, da je v zdravstvenem domu v Ilirski Bistrici poškodovan eden od potnikov. Policisti okoliščine nesreče še intenzivno preiskujejo in ugotavljajo njen vzrok. Dogodek obravnavajo zaradi suma kaznivega dejanja nevarne vožnje.

Trdil, da je vanj trčil drug avtomobil

Ob 5.22 je policijo poklical voznik in povedal, da je v Strunjanskem drevoredu v njegovo vozilo trčil avtomobil, ki naj bi nato odpeljal proti Portorožu. Toda ogled je pokazal drugačno zgodbo. Policisti so ugotovili, da je šlo za prometno nesrečo z enim samim udeležencem. Po njihovih ugotovitvah je 24-letnik vozil iz Portoroža proti Valeti, zapeljal na robnik in trčil v prometni znak, nato pa nadaljeval vožnjo in počakal na policiste.

Preizkus alkoholiziranosti je pokazal 0,65 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka. Zoper voznika bodo podali enotni obdolžilni predlog zaradi vožnje preblizu levega roba vozišča in vožnje pod vplivom alkohola.

21-letni voznik začetnik brez veljavnega dovoljenja in brez očal

Le nekaj minut pozneje, ob 5.30, so policisti obravnavali še 21-letnega voznika začetnika. Med vožnjo od Valete proti Strunjanu je zapeljal s ceste, trčil v kovinsko varnostno ograjo in poškodoval pnevmatiko. Policisti so ugotovili, da mu je vozniško dovoljenje že poteklo. Alkotest je pokazal 0,66 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka. Poleg tega med vožnjo ni uporabljal očal, čeprav bi jih moral. Vozilo so mu zasegli, njega pa pridržali. Policisti bodo podali enotni obdolžilni predlog zaradi več kršitev.

18-letni kolesar huje poškodovan

Ob 6.18 so policiste iz urgence obvestili še o huje poškodovanem 18-letniku. Ugotovili so, da je vozil kolo po makadamski poti pri Pliskovici in padel. Tudi pri njem je preizkus alkoholiziranosti pokazal prisotnost alkohola, in sicer 0,52 miligrama na liter izdihanega zraka. Zaradi hudih poškodb so ga odpeljali na zdravljenje v Splošno bolnišnico Šempeter.