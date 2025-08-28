Divja noč v Kopru: na cesto letele steklenice, pridržali več oseb

Policisti PU Koper so imeli včeraj in ponoči polne roke dela z razgrajači. Ob 17.50 so posredovali v lokalu na Ankaranski cesti v Kopru, kjer je 36-letni ukrajinski državljan, vidno pod vplivom alkohola, motil javni red. Policisti so ga pridržali in mu izrekli globo.

Okoli 2. ure ponoči pa so bili obveščeni, da na Kopališkem nabrežju v Kopru razgrajata dva moška. Razbijala sta steklenice in jih metala na cesto. Policisti so izsledili 37-letnega Slovenca in 46-letnega Bolgara. Ker pri sebi nista imela dokumentov, ju čaka prekrškovni postopek. Bolgar se ni umiril niti ob prihodu policije, hodil je po vozišču, zato so mu odredili pridržanje. Obema so izdali plačilni nalog.