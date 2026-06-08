Divja noč v Kranju: v lokalu so se pijani nedostojno vedli, ker niso dobili pijače

Kranjski policisti so v soboto nekaj čez 11. uro na območju Kranja obravnavali 30-letnega moškega, ki se je nedostojno vedel do gostov gostinskega lokala in obiskovalcev trgovine. Po prihodu policistov na kraj kršitve ni prenehal, prav tako se je nedostojno vedel do njih, zato so mu odredili pridržanje do 12 ur. Policisti zanj vodijo prekrškovni postopek.

Ker jim niso dali pijače, so se nedostojno vedli

Policisti pa so v nedeljo ponoči nekaj minut čez 4. uro posredovali tudi v enem izmed gostinskih lokalov na območju Kranja. Tako je več oseb prišlo v enega izmed gostinskih lokalov, in ker jim zaradi vinjenosti gostinsko osebje ni želelo postreči s pijačo, so se začeli do njih in ostalih gostov nedostojno vesti. Policisti zoper pet kršiteljev vodijo prekrškovni postopek.