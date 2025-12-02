V sredo ob 16.21 je občanka je OKC obvestila PU Koper, da med Ribnico in Pivko pred njo vozi osebno vozilo, katerega voznica nevarno vijuga in večkrat zapelje na nasprotno smern vozišča. Policisti so vozilo hitro izsledili ter ga ustavili v Selcah. Pri postopku je bilo ugotovljeno, da ga upravlja 36-letna ženska iz okolice Kopra.

Lažni podatki, beg in trčenje

Že na začetku postopka je policistom navedla lažne osebne podatke, nato pa je nenadoma zagnala motor in pobegnila s kraja proti Ilirski Bistrici. Policisti so jo večkrat poskušali znova ustaviti, a njihovih znakov ni upoštevala ter z nevarno vožnjo nadaljevala. V Dolnji Bitnji so policisti zaradi stopnje ogroženosti uporabili sredstvo za prisilno ustavljanje motornih vozil - stinger. Voznica je čez napravo zapeljala in kljub izpraznjenim pnevmatikam nadaljevala vožnjo s približno 50 km/h. Na parkirišču bencinskega servisa je sprva ustavila, a ko so policisti želeli pristopiti k vozilu, je speljala vzvratno in trčila v njihovo službeno vozilo.

Policisti so bili primorani uporabiti prisilna sredstva, s katerimi so voznico spravili iz vozila in jo obvladali. Ugotovili so, da sploh ne poseduje vozniškega dovoljenja, zato so ji vozilo zasegli. Zaradi suma kaznivih dejanj nevarne vožnje v cestnem prometu (324. člen KZ-1) in preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi (299. člen KZ-1) so ji odvzeli prostost. Voznica bo privedena na zaslišanje k preiskovalnemu sodniku na Okrožno sodišče v Kopru.