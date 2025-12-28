Divja vožnja po avtocesti razkrila vlomilca? Policisti prijeli osumljenca za ropanje hiš

Galerija
Kranjski policisti so bili v petek, 28. decembra 2025, nekaj po 20. uri obveščeni o vlomu v hišo na območju Kranja. Storilec je z naviranjem balkonskih vrat nasilno vstopil v hišo in jo pregledal ter si prilastil večjo količino nakita in gotovine. Policisti o dejanju zbirajo obvestila in bodo obveščali pristojno državno tožilstvo.
Jeseniški policisti so bili v petek nekaj po 19. uri obveščeni o vlomu v hišo na območju Žirovnice. Storilec je z naviranjem okna nasilno vstopil v hišo in jo pregledal ter si prilastil gotovino. Policisti o dejanju zbirajo obvestila in bodo obveščali pristojno državno tožilstvo.
Gorenjski policisti so bili prav tako v petek nekaj pred 20.30 obveščeni o sumljivi vožnji osebnega vozila po AC v smeri proti Ljubljani. Policisti so vozilo poskušali ustaviti vendar voznik na znake policistov vozilo ni ustavil, ampak je z vožnjo nadaljeval v smeri proti Vodicam. Vozilo in voznik sta bila izsledena. Voznik je bil na kraju prijet. Kršitelj je bil v nadaljevanju povezan z vlomom na območju Žirovnice in Kranja. Odrejeno je bilo pridržanje, zaseg osebnega vozila in predmetov. Policisti zbirajo obvestila in nadaljujejo s preiskavo. O vsemu bodo obveščali pristojno državno tožilstvo, sporočajo s PU Kranj.