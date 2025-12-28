Divja vožnja po avtocesti razkrila vlomilca? Policisti prijeli osumljenca za ropanje hiš

Kranjski policisti so bili v petek, 28. decembra 2025, nekaj po 20. uri obveščeni o vlomu v hišo na območju Kranja. Storilec je z naviranjem balkonskih vrat nasilno vstopil v hišo in jo pregledal ter si prilastil večjo količino nakita in gotovine. Policisti o dejanju zbirajo obvestila in bodo obveščali pristojno državno tožilstvo.

Jeseniški policisti so bili v petek nekaj po 19. uri obveščeni o vlomu v hišo na območju Žirovnice. Storilec je z naviranjem okna nasilno vstopil v hišo in jo pregledal ter si prilastil gotovino. Policisti o dejanju zbirajo obvestila in bodo obveščali pristojno državno tožilstvo.