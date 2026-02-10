Divjal po avtocesti in si prislužil astronomsko kazen (FOTO)

Minulo nedeljo so prometni policisti Postaje prometne policije Ljubljana na avtocesti, natančneje na razcepu Malence, kjer je dovoljena hitrost vožnje omejena na 80 km/h, izvajali nadzor prometa in pri tem ujeli voznika osebnega avtomobila, ki je vozil z močno prekoračeno hitrostjo, je sporočila tiskovna predstavnica Policijske uprave (PU) Ljubljana Špela Škoporc.

Njegova najvišja hitrost je znašala 153 km/h. FOTO: Pu Ljubljana

»Izmerjena najvišja hitrost voznika je znašala 153 km/h, njegova povprečna hitrost pa 150 km/h. Policisti so ugotovili tudi kršitev vožnje po prehitevalnem pasu. Zaradi kršitev 46. člena (prekoračitev hitrosti) in 30. člena (vožnja po prehitevalnem pasu) Zakona o pravilih cestnega prometa je bil vozniku izdan plačilni nalog v višini 1350 evrov ter izrečenih 9 kazenskih točk,« je še dodala Škoporc.