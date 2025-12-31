Divjal po hitri cesti, izgubil nadzor in trčil v vozilo Policije

Policisti postaje prometne policije Nova Gorica so v torek dopoldan izvajali meritve hitrosti na hitri cesti H4 in pri tem ujeli državljana Romunije, ki je z avtom italijanskih registrskih oznak iz smeri Ajdovščine vozil s kar 142 kilometri na uro. Ko so policisti nato kršitelja poskušali zaustaviti, je ta zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom. »Vozilo je začelo zanašati v desno, kjer je nato s prednjim delom trčil v službeno vozilo policije, ki je bilo parkirano ob kovinski varnostni ograji ob desnem smernem vozišču,« je podrobnosti nenavadne nesreče, v kateri na srečo nihče ni bil ranjen, opisal predstavnik Policijske uprave (PU) Nova Gorica Nenad Kravanja.

Istega dne okrog 16. ure so bili novogoriški policisti obravnavali še eno prometno nesrečo. Zgodila se je v naselju v okolici Nove Gorice, v njej pa sta bila udeležena voznik osebnega vozila in voznik motornega kolesa. »Do nesreče je prišlo zaradi napačne smeri vožnje voznika osebnega vozila skozi križišče. Ta je trčil v voznika kolesa z motorjem, ki je v času prometne nesreče stal za neprekinjeno črto na neprednostni cesti,« je pojasnil Kravanja in dodal, da je voznik motornega kolesa v nesreči utrpel lahke telesne poškodbe, vozniku avtomobila pa so policisti izrekli globo.