Kranjski policisti so v ponedeljek okoli 19.40 obravnavali prometno nesrečo na cestni relaciji Kranj-Preddvor. 19-letni voznik je zaradi neprilagojene hitrosti v desnem nepreglednem ovinku zapeljal na nasprotno smerno vozišče in bočno trčil v stanovanjsko hišo ter v nadaljevanju čelno v avtomobil voznice, ki je pravilno pripeljala po svojem smernem vozišču. Voznica v udeleženem avtomobilu je bila lahko telesno poškodovana in po nudeni pomoči zdravstvenega osebja na kraju z reševalnim vozilom prepeljana v SB Jesenice. Policisti za voznika avtomobila vodijo prekrškovni postopek. Na kraju so bili tudi gasilci. Cesta pa je bila v času ogleda zaprta.

Na območju Žirov poškodovana peška

Škofjeloški policisti so danes zjutraj okoli 6. ure obravnavali prometno nesrečo na območju Žirov, kjer je peška prečkala vozišče izven prehoda za pešce v času, ko je po cesti pravilno pripeljala voznica avtomobila. Med njima je prišlo do trčenja. Peška je bila lahko telesno poškodovana in po nudeni pomoči zdravstvenega osebja na kraju z reševalnim vozilom prepeljana v zdravstveno ustanovo. Policisti za peško vodijo prekrškovni postopek.