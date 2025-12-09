Galerija
Kranjski policisti so v ponedeljek okoli 19.40 obravnavali prometno nesrečo na cestni relaciji Kranj-Preddvor. 19-letni voznik je zaradi neprilagojene hitrosti v desnem nepreglednem ovinku zapeljal na nasprotno smerno vozišče in bočno trčil v stanovanjsko hišo ter v nadaljevanju čelno v avtomobil voznice, ki je pravilno pripeljala po svojem smernem vozišču. Voznica v udeleženem avtomobilu je bila lahko telesno poškodovana in po nudeni pomoči zdravstvenega osebja na kraju z reševalnim vozilom prepeljana v SB Jesenice. Policisti za voznika avtomobila vodijo prekrškovni postopek. Na kraju so bili tudi gasilci. Cesta pa je bila v času ogleda zaprta.
Škofjeloški policisti so danes zjutraj okoli 6. ure obravnavali prometno nesrečo na območju Žirov, kjer je peška prečkala vozišče izven prehoda za pešce v času, ko je po cesti pravilno pripeljala voznica avtomobila. Med njima je prišlo do trčenja. Peška je bila lahko telesno poškodovana in po nudeni pomoči zdravstvenega osebja na kraju z reševalnim vozilom prepeljana v zdravstveno ustanovo. Policisti za peško vodijo prekrškovni postopek.
