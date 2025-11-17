Divjanje v industrijski coni: voznik namerno trčil v policijo, skupaj s tremi potniki pobegnil peš

Policijska uprava Koper je v obdobju med 14. in 16. novembrom 2025 obravnavala primere, povezane z nezakonitim prevozom ljudi ter ob tem nevarnim ravnanjem voznikov, ki so s svojim početjem ogrožali sebe, potnike, policiste in druge udeležence v prometu.

Neznani voznik pri Fernetičih pripeljal šest tujcev

V petek, 14. novembra, okoli 13.30, policisti obravnavajo primer, v katerem je neznani voznik osebnega vozila Ford v bližino nekdanjega mejnega prehoda Fernetiči pripeljal štiri državljane Turčije in dva državljana Iraka.

Vsi tujci niso izpolnjevali pogojev za vstop v Republiko Slovenijo in so na kraju izrazili namero za vložitev prošnje za mednarodno zaščito. Voznik je kraj zapustil pred prihodom policistov, ki nadaljujejo zbiranje obvestil zaradi suma kaznivega dejanja prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja RS.

Nevarna vožnja od Postojne do središča Trsta

Naslednji dan so policisti nekaj minut pred 17. uro na avtocesti pri Postojni poskušali zaustaviti voznika Audija s poljskimi registrskimi tablicami. Ta opozoril ni upošteval, močno pospešil in nadaljeval vožnjo proti Italiji, mejo pa prečkal pri nekdanjem mejnem prehodu Fernetiči.

Pobegli voznik, državljan Ukrajine, je vozil vse do centra Trsta, kjer je ob 17.36 trčil v slovensko policijsko vozilo. Pri tem je bil en policist lažje telesno poškodovan. V vozilu je osumljenec prevažal pet oseb, ki niso izpolnjevale pogojev za vstop in bivanje v schengenskem območju. Postopke z njimi so prevzeli italijanski varnostni organi.

Namerni trk v policijsko vozilo v coni Risnik

V nedeljo, 16. novembra 2025, pa je ob 15. uri v industrijski coni Risnik voznik vozila Ford z grškimi tablicami namerno trčil v službeno vozilo policije ter pobegnil proti avtocesti. Na izvoznem kraku je zapeljal v napačno smer, vozilo ustavil in skupaj s tremi potniki poskušal pobegniti peš. Policisti so vse štiri kmalu prijeli.

Ugotovljeno je bilo, da je bil Ford ukraden. Voznik, 23-letni državljan Sirije s prebivališčem v Nemčiji, je osumljen več kaznivih dejanj, zanj je bilo odrejeno pridržanje, zoper njega pa bo podana kazenska ovadba na Okrožno sodišče v Kopru. Trije potniki, državljani Egipta, niso izpolnjevali pogojev za vstop v schengen in so zaprosili za mednarodno zaščito v Sloveniji.