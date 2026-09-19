Divje na Primorskem: mopedist po trku pozitiven na droge, pri drugem vozniku odkrili kokain

Primorski policisti so imeli v petek polne roke dela. V Izoli sta se v prometni nesreči poškodovala voznik mopeda in njegova sopotnica, pri 31-letniku pa je bil hitri test na droge pozitiven. Pozneje so policisti ustavili še dva voznika, pri katerih sta testa pokazala na kanabis oziroma kokain.

Ob 10.39 so bili policisti obveščeni o prometni nesreči v Izoli. Po njihovih ugotovitvah je 31-letni voznik mopeda zaradi prekratke varnostne razdalje trčil v kombi, ki ga je vozil 66-letnik. V nesreči sta se poškodovala tako voznik mopeda kot njegova 19-letna sopotnica. Oba so odpeljali na zdravljenje v Splošno bolnišnico Izola. Pri 31-letniku je bil hitri test na prepovedane droge pozitiven, zato so mu odredili strokovni pregled. Policisti zdaj zbirajo obvestila in preverjajo sum kaznivega dejanja nevarne vožnje v cestnem prometu.

Kolesarka trčila v prometni znak

Nekaj ur pozneje, ob 14.20, se je nesreča zgodila še na Parenzani pri Strunjanu. Tam je 68-letna državljanka ZDA s kolesom trčila v prometni znak in padla. Poškodovano kolesarko so odpeljali v SB Izola, policisti pa so ji izrekli globo.

Pri 18-letniku test pokazal kanabis

Pestro je bilo tudi ponoči. Ob 1.30 so policisti v Prestranku ustavili 18-letnega voznika osebnega avtomobila. Hitri test na droge je bil pozitiven na kanabis. Voznik je strokovni pregled odklonil, zato bodo policisti zoper njega podali obdolžilni predlog. Policisti so sopotniku v avtomobilu zasegli tudi manjšo količino posušenih rastlinskih delcev zelene in rjave barve, za katere sumijo, da gre za konopljo. Snov bodo poslali v preliminarno testiranje, ob pozitivnem rezultatu pa bo sledil obdolžilni predlog.

Brez vozniškega dovoljenja, test pa pozitiven na kokain

Že ob 8.30 so policisti v Kopru ustavili še 34-letnega voznika, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Njegov hitri test je bil pozitiven na kokain. Tudi on je strokovni pregled odklonil. Policisti so mu avtomobil zasegli, zoper njega pa bodo podali obdolžilni predlog.