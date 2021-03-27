Divji voznik na območju Mozirja: mimo policije s 149 km/h

ČAKA GA KAZEN

Odpeljal je naprej, policista ga nista izsledila.

Policijska uprava Celje poroča o predrznem vozniku, ki je v nedeljo zvečer na območju Mozirja krepko prekoračil hitrost. Policista sta mu zunaj naselja Šentjanž, kjer je hitrost vožnje omejena na 70 km/h, z laserskim merilnikom izmerila hitrost 149 km/h.



Ko sta ga zaradi prehitre vožnje poskušala ustaviti, je voznik, ne da bi zmanjšal hitrost, odpeljal naprej v smeri proti naselju Grušovlje. Policista sta sicer zapeljala za njim, vendar ga nista izsledila.



»Z voznikom, ki je za več kot 100 odstotkov prekoračil hitrost in z divjo vožnjo ogrožal tako sebe kot tudi druge udeležence cestnega prometa, smo včeraj opravili razgovor. Podali smo obdolžilni predlog,« so zapisali pri PU Celje in dodali, da si je voznik z neodgovornim ravnanjem prislužil 1.700 evrov globe in 23 kazenskih točk, kar pomeni izgubo vozniškega dovoljenja.

