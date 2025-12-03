Djordje po ropu draguljarne dobil še odškodnino!

PINK PANTER

Pink panter naj bi ukradel za pol milijona ur, a bil čudežno oproščen. Djordje Vostinić je pustil sledi na macoli, kar pa sodnici ni bilo dovolj.

S poravnavo med Slovenijo in srbskim državljanom Djordjem Vostinićem se je končalo pravdanje, v katerem je ta od naše države – pravzaprav od davkoplačevalcev – terjal kar 90.700 evrov. In čeprav so mu odškodnino izplačali iz naših žepov, do podatka o višini izplačanega denarja javnost ni upravičena, poravnava je pač tajna. Neuradno pa je slišati, da je domnevni član razvpite balkanske roparske tolpe Rožnati panterji (Pink panthers) dobil precej manj od želenega – a vseeno solidnih 20.000 evrov. Rožnati panterji so v središču Ljubljane ukradli za skoraj pol milijona evrov ur. DNK ni ...