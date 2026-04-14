Do gramoznice v Nedelici prišel oborožen moški, med ribiči odjeknil strel

Ribiški večer, ki bi moral biti miren in tih, se je na gramoznici v Nedelici sprevrgel v pravo kriminalko. Tamkajšnji policijski preiskovalci primer iz Občine Turnišče obravnavajo kot poskus uboja. Stara ribiška krilatica pravi, da je ribolov umiritev in stik z naravo, a tudi vedno neki novi izziv, ki od posameznika zahteva spretnost, potrpljenje in vztrajnost. A očitno precej vztrajnosti, drugačne od tiste nujne za ta hobi in tudi šport, je pokazal eden od njih, ki je v nedeljo zvečer s puško grozil dvema drugima ribiškima sotrpinoma. Lokalni ribiči in prebivalci so pretreseni. Kraj, kjer ljudje iščejo mir in pobeg od vsakdanjih skrbi, je čez noč postal prizorišče nevarnega obračuna.

Nedeljski dogodek je vse pretresel, zlasti Ribiško družino Lendava. FOTO: Oste Bakal