POSKUS UBOJA

Do gramoznice v Nedelici prišel oborožen moški, med ribiči odjeknil strel

Besede so hitro prerasle v prerivanje in celo v poskus uboja.
Policisti so tudi še včeraj patruljirali ob gramoznici. FOTO: Oste Bakal
Policisti so tudi še včeraj patruljirali ob gramoznici. FOTO: Oste Bakal
Andrej Bedek
 14. 4. 2026 | 06:05
Ribiški večer, ki bi moral biti miren in tih, se je na gramoznici v Nedelici sprevrgel v pravo kriminalko. Tamkajšnji policijski preiskovalci primer iz Občine Turnišče obravnavajo kot poskus uboja. Stara ribiška krilatica pravi, da je ribolov umiritev in stik z naravo, a tudi vedno neki novi izziv, ki od posameznika zahteva spretnost, potrpljenje in vztrajnost. A očitno precej vztrajnosti, drugačne od tiste nujne za ta hobi in tudi šport, je pokazal eden od njih, ki je v nedeljo zvečer s puško grozil dvema drugima ribiškima sotrpinoma. Lokalni ribiči in prebivalci so pretreseni. Kraj, kjer ljudje iščejo mir in pobeg od vsakdanjih skrbi, je čez noč postal prizorišče nevarnega obračuna.

Nedeljski dogodek je vse pretresel, zlasti Ribiško družino Lendava. FOTO: Oste Bakal
Nedeljski dogodek je vse pretresel, zlasti Ribiško družino Lendava. FOTO: Oste Bakal
Zgodilo se je, ko je tema že legla na gramoznico, ki jo upravlja Ribiška družina Lendava. Po naših informacijah so se med tremi ribiči že dlje kresale iskre, a tokrat je spor eskaliral na najbolj nevaren možen način. Tik pred 21. uro je na prizorišče prikorakal moški – ne z ribiško palico, temveč s puško. Besede so hitro prerasle v prerivanje – nato pa je odjeknil strel. Na srečo naboj ni zadel nikogar. Enemu od dveh napadenih je uspelo napadalcu izmakniti orožje. A ta ni odnehal. Zagrozil je, da se bo vrnil z drugim orožjem. Potem je odšel. Tarči sta se umaknili na varno, kjer sta počakali policijo. Po besedah Suzane Rauš, uradne govorke Policijske uprave Murska Sobota, je, kot smo že pisali, policija – vest o kočljivi situaciji na gramoznici jo je dosegla malo po 21. uri – s hitro in takojšnjo intervencijo osumljenca izsledila, mu odvzela prostost in ga pridržala. Primer preiskujejo kot kaznivo dejanje poskusa uboja, kriminalisti in policisti so bili včeraj še vedno na terenu, kjer so zbirali informacije. Med drugim so na domačem naslovu osumljenca opravili hišno preiskavo in po naših informacijah zaplenili več kosov orožja.

