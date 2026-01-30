Do partnerja se je vedla »drzno in nesramno«, plačati bo morala 1000 evrov

Škofjeloški policisti so v četrtek malo po 18. uri obravnavali 45-letno žensko, ki se je do svojega partnerja »vedla drzno in nesramno«, so sporočili s PU Kranj. Niti po prihodu policistov se kljub zakonito odrejenemu ukrepu oziroma odredbi ni pomirila in prenehala kršitve, zato so ji odredili pridržanje do 12 ur. Zoper žensko vodijo prekrškovni postopek zaradi kršitve prvega odstavka 8. člena ter prvega odstavka 21. člena Zakona o varstvu javnega reda in miru (ZJRM-2). Za oba prekrška je predpisana globa v skupnem znesku 1000 evrov.

Kaj določata 8. in 21. člen?

8. člen (1. odstavek) ZJRM-2 – nasilno in drzno vedenje proti družinskim članom: Ta določba sankcionira, če nekdo družinskega člana izziva, spodbuja k pretepu ali se do njega vede drzno, nasilno, nesramno, žaljivo (ali podobno) oziroma ga zasleduje, s takim ravnanjem pa pri njem povzroči občutek ponižanosti, ogroženosti, prizadetosti ali strahu, če pri tem ne gre za dlje trajajoče ali ponavljajoče se dejanje in ni posledic za zdravje oškodovanca. Predpisana je globa od 400 do 600 evrov.

21. člen (1. odstavek) ZJRM-2 – neupoštevanje zakonitega ukrepa ali odredbe uradne osebe: Ta določba sankcionira, če nekdo na kraju samem ne upošteva zakonitega ukrepa ali odredbe uradne osebe (npr. policista). Predpisana je globa od 600 do 1200 evrov.