Do smrti zbil Marijo in psa: Inesu žal za gospo in kužka

V ZAPOR

Ines Čoralić na Brezovici v peško in psa trčil s kar 108 kilometri na uro. Čeprav je krivdo priznal in se pokesal, mu dve leti ječe ne uideta.

Enajstega novembra 2024 okrog osmih zvečer je 70-letna Marija Č. na Brezovici nič hudega sluteč sprehajala svojega psa. Tudi ko je cesto napačno prečkala zunaj prehoda za pešce, ni mogla slutiti, da bo v tistem skozi naselje pridivjal avtomobil. A zgodilo se je prav to. Brez zaviranja je trčil v Marijo in psa, ki sta umrla, voznika avta, takrat 49-letnega Inesa Čoralića, pa so posadili na zatožno klop. Pomoč pri psihiatru Kot je v obtožbi, v kateri mu je očitalo kaznivo dejanje nevarne vožnje, zatrjevalo tožilstvo, je z audijem A6 skozi Brezovico (hitrost je omejena na 50 kilometrov na uro) ...