Dobil je odpustek zaradi Šutarjevega zakona

Šutarjev zakon, ki ga je vlada Roberta Goloba spisala kot odgovor na lansko tragedijo v Novem mestu, je Davidu Klemencu prinesel manjši odpustek. Ljubljanska okrožna sodnica Eva Senica Visočnik ga je oprostila očitka poškodovanja tuje stvari oziroma 20 let starega BMW-630 in omare.

Oboje je bilo last Marka Z. iz Dola pri Borovnici, sicer fanta Davidove bivše intimne prijateljice. Ni mu namreč uspelo dokazati, da mu je Klemenc s tem, ko naj bi se 29. aprila 2024 ulegel na streho beemveja, ta pa naj bi se pod težo njegovega telesa posedla, nato pa skočil še na pokrov motorja, povzročil za 17.790 evrov škode. Niti da mu je nato v stanovanju poškodoval še drsna vrata omare ter ga tako oškodoval za dodatnih 300 evrov. Ker škoda ni izkazana niti z enim računom (predloženi predračun za avto za sodišče ni dovolj), glede na Šutarjev zakon pa je poškodovanje tuje stvari le prekršek, če je višina škode do 500 evrov, ga je treba po prepričanju tričlanskega sodnega senata oprostiti te obtožbe.

Na prvem, razveljavljenem sojenju je bil sicer v tem delu spoznan za krivega. Ker pa je vmes prišlo do spremembe zakona, je treba glede na določilo kazenskega zakonika, kot je pojasnila sodnica, upoštevati zakon, ki gre v korist obtoženega.

S to odločitvijo tožilec Mitja Gregorc, ki je samo za to kaznivo dejanje za Klemenca predlagal eno leto zapora, ni bil zadovoljen, zato je že napovedal pritožbo. Tudi za preostali obsodilni del. Spoznan je bil za krivega preostalih treh kaznivih dejanj: poskusa izsiljevanja Marka Z., da mu je z udarci povzročil hude telesne poškodbe in napada na informacijski sistem. Tistega aprilskega dne je oškodovancu pokazal taktične rokavice in podkapo in mu grozil, da te predmete on in njegova ekipa uporabljajo za lomljenje zob in pretepanje, če ga prijavi policiji. »Zapletel si se z napačno žensko. To je moja punca,« naj bi Marku rekel med skokom z avta na tla.

Mitja Gregorc je za obtoženega v zaključnih besedah predlagal enotnih sedem let zapora in pol. FOTO: Aleksander Brudar

Zlomil mu je rebra

Nato ga je brcnil v hrbet tako, da je padel na tla. In ga še večkrat brcnil in udaril z rokami ter mu zlomil troje reber. Od njega je nato zahteval, da mu mora do 15. maja 2024 izročiti 15.000 evrov in vozilo range rover, čeprav mu ni bil ničesar dolžan. Ves čas je govoril, da ima sedaj podatke njegovih otrok, do katerih je prišel tako, da je pregledal oškodovančev telefon. Tega je prej od njega zahteval in mu ga vzel ter grozil, da če ne bo izpolnil njegovih zahtev, bodo njega in njegove otroke doletele sankcije. Sodnica je pojasnila, da niti tri priče, ki jih je izpostavljal obtoženi, niso mogle omajati zatrjevanj oškodovanca.

Za vse skupaj mu je sodišče izreklo enotna tri leta zapora (11 mesecev za poskus izsiljevanja, dva meseca za napad na informacijski sistem in dve leti za povzročitev hude telesne poškodbe), kar je precej manj, kot je v zaključnih besedah predlagal tožilec (sedem let in šest mesecev zapora z upoštevanim enim letom zapora za kaznivo dejanje poškodovanja tuje stvari). »Srčno upam, da ste se iz te izkušnje kaj naučili in da se na sodišče ne boste več vrnili v taki obliki,« mu je sodnica na koncu položila na srce.

Poudarila je, da mu senat verjame, da vse skupaj obžaluje ter da tudi zaradi pomoči psihiatrinje »bolje obvladujete ta svoj temperament«. Do pravnomočnosti sodbe ostaja v hišnem priporu. V kazen se mu všteva čas, prebit v pridržanju in hišnem priporu, to je od 13. maja 2024.