ŽALOST DO NEBA

Dojenčkovi starši so prepričani, da je za smrt otroka kriva novomeška bolnišnica. V ustanovi odgovornost zavračajo in sprašujejo, zakaj pomoči nista poiskala prej.

»Deček je kašljal in imel vročino, zato sem šla z njim na urgenco dva dni zapored. Obakrat so me odpravili z napotilom, naj kupim fiziološko raztopino in mu redno čistim nos. Zdravnica mi je celo zagrozila, da bo, če bom zaradi takšnih stvari prihajala na urgenco, obvestila Center za socialno delo in mi bodo vzeli otroka, zato si z njim nisem več upala k zdravniku. A morali bi ga obdržati v bolnišnici, saj je bil hudo bolan, zato je devet dni kasneje umrl,« nam je pojasnila Saniela Hudorovac iz Dobruške vasi. Skupaj z možem Nasanom Kovačičem zdaj tožita novomeško bolnišnico za dobrih 40.500 ...