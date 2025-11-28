Luki Furlanu sodili zaradi štirih poskusov umora, zdaj je odkorakal na svobodo (FOTO)

Primorec s slovenskim in italijanskim državljanstvom Luka Furlan je včeraj z novogoriškega okrožnega sodišča odkorakal z oprostilno sodbo v žepu. Tožilstvo mu je očitalo štiri poskuse umora, ki naj bi jih zagrešil na škodo štirih oškodovancev v dveh ločenih dogodkih. Očitkov ni priznal.

Prvi očitek tožilstva sega v 28. avgust 2002, ko naj bi okoli pol dveh zjutraj v Rožni Dolini skozi okno stanovanja, v katerem je živel na Vipavski cesti, z avtomatskim orožjem AK-47 kalibra 7.62 x 39 mm večkrat ustrelil proti Elvirju Mukeljiću, Zoranu Vujčiću in Emirju Murtiću z namenom, da bi jih umoril, a jih zaradi teme ni zadel. S trojico naj bi prišel v spor zaradi avtomobila, s čimer da je nastal finančni dolg. Že nekaj dni pred streljanjem so se menda potikali okoli njegovega domovanja, celo vlomili v stanovanje in mu menda ukradli televizor in druge predmete, o čemer je obvestil policiste. Kritične noči naj bi začeli oni streljati nanj, naboj, namenjen Furlanu, pa je prestregel njegov pes.

Drugič naj bi poskušal moriti decembra 2003 v središču Nove Gorice. Pred tamkajšnjo diskoteko se je kot voznik audija A6 sprl z voznikom renault clia. Ta naj bi izstopil iz avtomobila, Furlan pa mu je menda začel groziti, potegnil pištolo ter ustrelil proti njemu, a mu je uspelo zbežati. Po 22 letih izogibanja pravosodnim organom so ga 20. februarja lani prijeli na italijanski ambasadi v Peruju ter ga na božični dan izročili Sloveniji. Očitki nezakonite posesti orožja in povzročitve splošne nevarnosti so v tem času zastarali, zdaj pa je torej oproščen tudi očitkov štirih poskusov umora, potem ko je sodišče na predlog njegovega zagovornika odvetnika Gorazda Gabriča iz spisa izločilo večino dokazov. Tožilstvo je sicer za Furlana predlagalo 10 let zapora.

Oproščena je bila tudi omenjena trojica, obtožena poskusa umora Furlana.