Dokazov za obsodbo Japca Jakopina je premalo

Zastaranje in pomanjkanje dokazov je Japca Jakopina, ki je skupaj z bratom Jernejem še vedno v svetovnem vrhu oblikovanja jadrnic in motornih jaht, rešilo kazenskega pregona v zadevi iz daljnega leta 2008. Tožilstvo ga je vsa ta leta zaman preganjalo, da je v sostorilstvu zagrešil dve kaznivi dejanji. In sicer goljufijo v škodo Evropske skupnosti (pomanjkanje dokazov in posledično oprostilna sodba) in preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti (zastaranje že v letu 2019, zato zdaj zavrnilna sodba). In sicer vse to v času, ko je bil še solastnik družbe Seaway Group. V zgodbi sta svoji vlogi igrala še nekdanji direktor družbe Seaway Group Janez Grašič in samostojni podjetnik Riko Bobnar (za ponareditev poslovne listine). Oba sta bila po priznanju krivde februarja 2018 obsojena na pogojno kazen. Grašič je javni agenciji za tehnološki razvoj (Tia) konec decembra 2008 predložil štiri račune o nabavi in montaži rezkalnega CNC-stroja, ki pa ga družba Seaway od Elana Marine ni kupila decembra 2008, temveč že prej, ko še ni bila upravičena do črpanja sredstev skladno s pogodbo. Prav tako Bobnar montaže stroja ni opravil decembra tistega leta in aprila 2009.

Na sodišču je bil zaradi zadeve iz časa, ko je bil solastnik družbe Seaway Group.

Po prepričanju tožilstva je kot predsednik nadzornega sveta in solastnik poslovnega deleža za vsem stal Japec Jakopin. Za nakup stroja naj bi se s predsednikom nadzornega sveta družbe Skimar dogovoril že marca 2008, Grašiču pa menda naročil, da je maja istega leta sklenil namensko posojilno pogodbo za posojilo v višini 460.000 evrov, namenjeno plačilu kupnine za navedeni stroj. Po prepričanju tožilstva je bila ta pogodba sklenjena le z namenom, da stroj ne bi formalno prešel v last družbe Seaway Group in da bi se tako prikril dejanski nakup stroja. S predložitvijo dodatnih računov pa da je Grašič lažnivo prikazoval, da gre le za stroške, glede katerih je družba Seaway Group upravičena do sofinanciranja iz evropskih sredstev in sredstev državnega proračuna.

Japec (na fotografiji) je skupaj z bratom še vedno v svetovnem vrhu oblikovanja jadrnic in motornih jaht. FOTO: Blaž Račič

Ljubljanska okrožna sodnica Dejana Fekonja je v obrazložitvi oprostilne sodbe opozorila, da je v obsežnem kazenskem postopku bil le Grašič tisti, ki je pričal proti Japcu. Pri čemer pa njegove izpovedbe ni potrdila nobena priča kakor tudi ne noben drug dokaz. Po drugi strani pa da je Bobnar izrecno izjavil, da mu je Grašič rekel, da naj vsebino računov za sicer opravljena mizarska dela spremeni tako, da se bodo glasila na sam stroj. Grašič je glede tega razlagal, da mu je računa prinesel Bobnar. »Torej, gre samo za čisto presojo verodostojnosti in enostavno zdaj, da bi odločila, kdo je govoril po resnici, ob dejstvu, da sta bila oba glavna akterja obsojena, res nimam nekega velikega manevrskega prostora,« je poudarila sodnica. »Torej, dokazni postopek ni dokazal, da ste vse to, kar se vam očita po obtožnici, tudi storili.«