Dolenjca ni ustavilo niti sedem strelov

NA SODIŠČE

Pri nas iskani Dolenjec v zagrebškem priporu. Verjetno bo najprej sojenje na Hrvaškem.

Osemintridesetletni Robert Trščinar, ki so ga hrvaški policisti 29. decembra lani ob štirih zjutraj zalotili pri kraji koles, potem pa je celo zapeljal proti njim in jih hotel povoziti, je v hrvaškem priporu. Očitki, zaradi katerih se je znašel za zapahi, so hudi, očitajo mu tri poskuse umora policistov. Če bo ta pravna kvalifikacija obstala, mu grozi visoka kazen. 2013. je iz zapora pobegnil po strehi A Trščinar mora pri nas prestati še leto in štiri mesece zapora. Med enim od prostih izhodov, ko je zaradi tatvin prestajal večletno zaporno kazen, se namreč ni vrnil za zapahe, zato je bil za ...