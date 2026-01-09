Dolenjec tako jezen ob zavrnitvi s strani natakarice, da se je spravil na policiste

Včerajšnje popoldne v Šentjerneju je okoli 16. ure postreglo z nekoliko bolj razgibanim dogajanjem. Policisti so morali posredovati na javnem kraju, kjer je močno opit moški najprej razgrajal v gostinskem lokalu, potem ko so mu tam zaradi očitnega vinjenega stanja zavrnili nadaljnjo postrežbo alkohola.

Zavrnjena pijača očitno ni naletela na razumevanje. Moški se je začel nedostojno vesti, kršitev javnega reda in miru pa se je iz lokala hitro preselila še na ulico. Tudi prihod policistov ga ni pomiril – kljub več opozorilom in ukazom je z neprimernim vedenjem nadaljeval. Ker se ni umiril, so policisti uporabili prisilna sredstva, kršitelja obvladali in ga odpeljali v prostore za pridržanje, kjer je imel dovolj časa za razmislek o dogodkih popoldneva. Zaradi kršitev javnega reda in miru mu bodo izdali plačilni nalog.