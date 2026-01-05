Dolenjska pod pritiskom vlomilcev: več hiš in garaž oplenjenih v enem tednu

Med 29. decembrom in 4. januarjem so policisti na območju Trebnjega, Krškega, Žužemberka in Novega mesta obravnavali več vlomov in tatvin. V Šentlovrencu na območju Trebnjega je med 29. in 31. decembrom nekdo skozi okno vlomil v stanovanjsko hišo, pri čemer ni ničesar odtujil, nastala pa je le premoženjska škoda. Med 17. in 31. decembrom je v kraju Vrhulje na območju Krškega nekdo skozi vrata vlomil v garažo ob stanovanjski hiši in odtujil nahrbtno in ročno kosilnico ter motorno žago, s čimer je lastnika oškodoval za okoli 4.000 evrov. V Logu pri Žužemberku je 1. januarja okoli 19.30 neznanec skozi okno vlomil v stanovanjsko hišo, a ga je zalotila stanovalka, zato je moški peš pobegnil; s tem je povzročil za okoli 500 evrov škode, policisti pa še preiskujejo okoliščine.

2. januarja med 17.30 in 18. uro je na območju Vine Gorice (PP Trebnje) nekdo izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi okno vlomil v stanovanjsko hišo, pregledal prostore in odtujil zlat nakit ter denar, s čimer je povzročil za približno 2.800 evrov škode. V Straži je med 28. decembrom in 3. januarjem nekdo skozi pritlično okno vlomil v stanovanjsko hišo, odtujil zlat nakit in povzročil za približno 600 evrov škode. V Novem mestu je 3. januarja med 12. in 19. uro neznanec poskušal skozi okno vlomiti v stanovanjsko hišo, a mu vstop v notranjost ni uspel, s čimer je povzročil za okoli 700 evrov škode. Na Uršnih selih je med 3. in 4. januarjem nekdo skozi pritlično okno vlomil v nenaseljeno stanovanjsko hišo in odtujil približno 150 kg zmrznjenega mesa in suhomesnate izdelke, s čimer je lastnika oškodoval za približno 1.400 evrov. Med 30. decembrom in 4. januarjem je v Ločni v Novem mestu nekdo skozi pritlično okno vlomil v stanovanjsko hišo in odtujil zlat nakit, s čimer je povzročil za okoli 2.700 evrov škode.