  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
TATOVI DELAJO Z MRAKOM

Dolenjska pod pritiskom vlomilcev: več hiš in garaž oplenjenih v enem tednu

Policija preiskuje serijo tatvin.
Fotografija je simbolična. FOTO: Katarzynabialasiewicz Getty Images/iStockphoto
Fotografija je simbolična. FOTO: Katarzynabialasiewicz Getty Images/iStockphoto
A. G.
 5. 1. 2026 | 16:44
 5. 1. 2026 | 16:46
2:17
A+A-

Med 29. decembrom in 4. januarjem so policisti na območju Trebnjega, Krškega, Žužemberka in Novega mesta obravnavali več vlomov in tatvin. V Šentlovrencu na območju Trebnjega je med 29. in 31. decembrom nekdo skozi okno vlomil v stanovanjsko hišo, pri čemer ni ničesar odtujil, nastala pa je le premoženjska škoda. Med 17. in 31. decembrom je v kraju Vrhulje na območju Krškega nekdo skozi vrata vlomil v garažo ob stanovanjski hiši in odtujil nahrbtno in ročno kosilnico ter motorno žago, s čimer je lastnika oškodoval za okoli 4.000 evrov. V Logu pri Žužemberku je 1. januarja okoli 19.30 neznanec skozi okno vlomil v stanovanjsko hišo, a ga je zalotila stanovalka, zato je moški peš pobegnil; s tem je povzročil za okoli 500 evrov škode, policisti pa še preiskujejo okoliščine.

2. januarja med 17.30 in 18. uro je na območju Vine Gorice (PP Trebnje) nekdo izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi okno vlomil v stanovanjsko hišo, pregledal prostore in odtujil zlat nakit ter denar, s čimer je povzročil za približno 2.800 evrov škode. V Straži je med 28. decembrom in 3. januarjem nekdo skozi pritlično okno vlomil v stanovanjsko hišo, odtujil zlat nakit in povzročil za približno 600 evrov škode. V Novem mestu je 3. januarja med 12. in 19. uro neznanec poskušal skozi okno vlomiti v stanovanjsko hišo, a mu vstop v notranjost ni uspel, s čimer je povzročil za okoli 700 evrov škode. Na Uršnih selih je med 3. in 4. januarjem nekdo skozi pritlično okno vlomil v nenaseljeno stanovanjsko hišo in odtujil približno 150 kg zmrznjenega mesa in suhomesnate izdelke, s čimer je lastnika oškodoval za približno 1.400 evrov. Med 30. decembrom in 4. januarjem je v Ločni v Novem mestu nekdo skozi pritlično okno vlomil v stanovanjsko hišo in odtujil zlat nakit, s čimer je povzročil za okoli 2.700 evrov škode.

Policija poziva prebivalce k previdnosti, naj zaklepajo stanovanja, garaže in hiše ter takoj prijavijo vsako sumljivo aktivnost.

Več iz teme

policijakrajavlomNovo mestotatovi
ZADNJE NOVICE
18:00
Lifestyle  |  Stil
TEST OSEBNOSTI

Si upate preveriti: podrobnost, ki jo najprej opazite, prinaša odgovor na pomembno vprašanje

Vizualni testi osebnosti lahko razkrijejo veliko skritih podrobnosti o značaju.
5. 1. 2026 | 18:00
17:53
Novice  |  Kronika  |  Doma
PU NOVO MESTO

Našli pogrešanega 40-letnika

V soboto se je odpeljal neznano kam.
5. 1. 2026 | 17:53
17:00
Novice  |  Nedeljske novice
PO DVEH LETIH

Smučarski skakalec ima novo

Žiga Jelar je tik pred prazniki predstavil novo skladbo Smeh in toplina in dokazal, da vrhunski šport in glasba lahko hodita z roko v roki.
Mojca Marot5. 1. 2026 | 17:00
17:00
Lifestyle  |  Astro
ASTROLOGIJA

Zvezdni odsev: priložnost za rast in izpolnitev

Ker je jutrišnji dan torek, torkom pa vlada Mars, planet akcije in pogona, bomo še dodatno motivirani, da svojo energijo usmerimo v produktivne dejavnosti.
5. 1. 2026 | 17:00
16:58
Bulvar  |  Tuji trači
VIDEZ

FOTO: Ed Sheeran: »Brez tega bi zagotovo ostal devičnik«

Zvezdnik meni, da so dekleta precej enostavna bitja - bolj kot osebnost ali videz jih privlači občutek varnosti, stabilnosti in obvladovanja življenja.
5. 1. 2026 | 16:58
16:44
Novice  |  Kronika  |  Doma
TATOVI DELAJO Z MRAKOM

Dolenjska pod pritiskom vlomilcev: več hiš in garaž oplenjenih v enem tednu

Policija preiskuje serijo tatvin.
5. 1. 2026 | 16:44

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
Praznična pojedina

Smrečica iz sira: praznični hit brez peke

Kremast sirov prigrizek v obliki smrečice, idealen za novoletne pogostitve. Preprost recept, ki navduši goste.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 09:12
Promo
Lifestyle  |  Izlet
SMUČARSKI SKOKI ZA ŽENSKE

Petnajst let zgodbe, ki jo pozna ves skakalni svet

Skakalnica na Ljubnem ob Savinji se bo januarja 2026 znova obarvala v barve navijaških zastav, pesmi in nepozabnega vzdušja.
Promo Slovenske novice24. 12. 2025 | 08:03
Promo
Novice  |  Slovenija
SPLETNO NAKUPOVANJE

Zakaj skoraj četrtina Slovencev ne zaupa spletnemu plačevanju? (video)

Po zadnji raziskavi Masterindex skoraj štiri petine Slovencev meni, da je spletno nakupovanje večinoma varno, a podatki hkrati kažejo rahlo znižanje najvišje ravni zaupanja in porast deleža tistih, ki spletne nakupe dojemajo kot tvegane.
24. 12. 2025 | 09:57
Promo
Novice  |  Slovenija
Smučanje

Kakšna je prihodnost slovenskega smučanja

Kranjska Gora bo januarja znova dihala s smučarkami svetovnega pokala. Generali podpira šport, enakost in prihodnost smučanja.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 08:50
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
Praznična pojedina

Smrečica iz sira: praznični hit brez peke

Kremast sirov prigrizek v obliki smrečice, idealen za novoletne pogostitve. Preprost recept, ki navduši goste.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 09:12
Promo
Lifestyle  |  Izlet
SMUČARSKI SKOKI ZA ŽENSKE

Petnajst let zgodbe, ki jo pozna ves skakalni svet

Skakalnica na Ljubnem ob Savinji se bo januarja 2026 znova obarvala v barve navijaških zastav, pesmi in nepozabnega vzdušja.
Promo Slovenske novice24. 12. 2025 | 08:03
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
SPLETNO NAKUPOVANJE

Zakaj skoraj četrtina Slovencev ne zaupa spletnemu plačevanju? (video)

Po zadnji raziskavi Masterindex skoraj štiri petine Slovencev meni, da je spletno nakupovanje večinoma varno, a podatki hkrati kažejo rahlo znižanje najvišje ravni zaupanja in porast deleža tistih, ki spletne nakupe dojemajo kot tvegane.
24. 12. 2025 | 09:57
Promo
Novice  |  Slovenija
Smučanje

Kakšna je prihodnost slovenskega smučanja

Kranjska Gora bo januarja znova dihala s smučarkami svetovnega pokala. Generali podpira šport, enakost in prihodnost smučanja.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 08:50
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Oddih

Zimsko razvajanje v Slavoniji in Podravini: plemiški oddih nepričakovano blizu

Virovitiško-podravska županija na severovzhodu Hrvaške je popolna destinacija za zimski oddih na edinstveni Plemiški poti.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 10:36
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Bivanje

Kakšen bo slovenski dom prihodnosti? »Ne govorimo več samo o hiši« (video)

Vodja razvoja in trajnosti v podjetju Lumar o tem, kako se spreminja način bivanja.
Promo Slovenske novice29. 12. 2025 | 09:15
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Kineziologija

Vloga kineziologa in kineziologije v celostni rehabilitaciji

Kineziologija temelji na načelih nevroplastičnosti in ima ključno vlogo pri celostni rehabilitaciji skozi gibanje in prilagoditev možganov.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 08:39
Promo
Novice  |  Slovenija
PRAZNIKI

Praznično doživetje za več kot tisoč zaposlenih in njihovih otrok

Se še spominjate čara decembra, ko so vas starši v okviru svoje službe peljali na predstavo, kjer ste lahko videli Božička?
29. 12. 2025 | 11:05
Promo
Novice  |  Slovenija
Hipnoza

Hipno diploma – brezplačna delavnica o hipnozi in delu z nezavednim

Hipnoza kot orodje za spremembo: delo z nezavednim ni bližnjica, temveč temelj.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 09:00
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki