Dolenjski policisti imeli polne roke dela: pijan voznik povzročil nesrečo, mladoletnik za volanom brez izpita!

Na cestah Dolenjske in Posavja so policisti obravnavali več nevarnih dogodkov. V Krškem je včeraj nekaj po 12. uri počilo. Policisti so po prihodu na kraj prometne nesreče, v kateri sta bili udeleženi dve osebni vozili, ugotovili, da je trčenje povzročil 62-letni voznik, ki je zapeljal na levo stran vozišča, izgubil oblast nad avtomobilom in trčil v vozilo, s katerim je iz nasprotne smeri pravilno pripeljal 52-letnik. Povzročitelj se je v nesreči lažje poškodoval. Reševalci so ga oskrbeli in odpeljali v bolnišnico, policisti pa so ugotovili še, da je vozil pod vplivom alkohola. Alkotest je pokazal kar 0,82 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka, kar ustreza približno 1,7 promila alkohola v krvi. Policisti okoliščine nesreče še preiskujejo, na podlagi ugotovitev pa bodo ustrezno ukrepali.

V Brežicah hud padec kolesarja

Le nekaj ur pozneje, nekaj pred 15. uro, so morali posredovati še brežiški policisti. Obvestili so jih o padcu 50-letnega kolesarja. Po prvih ugotovitvah je moški vozil preblizu desnega roba vozišča, izgubil oblast nad kolesom in padel. Pri tem se je hudo poškodoval. Reševalci so ga oskrbeli in prepeljali v bolnišnico. Policisti vse okoliščine nesreče še preverjajo.

Za volanom mladoletnik, brez izpita in pod vplivom alkohola

Za dodatno presenečenje pa je okoli 16. ure poskrbel voznik renaulta megana na območju Mirne Peči. Novomeški policisti so ga zaradi nezanesljive vožnje ustavili in hitro ugotovili, da imajo opravka z mladoletnikom. Mladenič ni imel veljavnega vozniškega dovoljenja, poleg tega pa je vozil pod vplivom alkohola. Preizkus alkoholiziranosti je pokazal 0,39 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka oziroma približno 0,81 promila. To pa še ni bilo vse. Policisti so ugotovili tudi, da je avtomobil neregistriran in nezavarovan. Mladoletniku so nemudoma preprečili nadaljnjo vožnjo in mu zasegli vozilo. Zaradi ugotovljenih kršitev so na sodišče podali obdolžilni predlog.