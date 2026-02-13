Doma je imel več kot 200 rastlin konoplje, a to še ni bilo vse (FOTO)

Policisti Policijske postaje Murska Sobota so v četrtek na podlagi odredbe sodišča opravili hišno preiskavo pri 51-letnem občanu in odkrili dva prostora, prirejena za gojenje prepovedane droge konoplje, ter zasegli 220 zelenih rastlin različnih velikosti ter pripomočke za gojenje. Poleg tega so policisti zasegli tudi tri kovinske bokserje in plinsko pištolo z naboji, so sporočili s Policijske uprave (PU) Murska Sobota.

Rastline so poslali na analizo, po opravljeni analizi pa bo zoper osumljenega podana kazenska ovadba na pristojno državno tožilstvo zaradi suma storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu ter predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog po 186. členu Kazenskega zakonika (KZ-1). V zvezi s posedovanjem orožja bodo uvedeni tudi ustrezni prekrškovni postopki, so še dodali na PU Murska Sobota.

Moški je imel doma tudi orožje. FOTO: Pu Murska Sobota