  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
NAJDBI

Doma so imeli prepovedano travo

Ljubljančanoma so zasegli 400 sadik trave in pištolo. Na Goričkem 30-letniku našli pet kozarcev posušenih vršičkov konoplje.
Posušene rastline v kozarcih bodo analizirali. FOTO: Pu Murska Sobota

Posušene rastline v kozarcih bodo analizirali. FOTO: Pu Murska Sobota

Pištolo so zasegli. FOTO: Pu Ljubljana

Pištolo so zasegli. FOTO: Pu Ljubljana

Za konopljo je bilo poskrbljeno. FOTO: Pu Ljubljana

Za konopljo je bilo poskrbljeno. FOTO: Pu Ljubljana

Posušene rastline v kozarcih bodo analizirali. FOTO: Pu Murska Sobota
Pištolo so zasegli. FOTO: Pu Ljubljana
Za konopljo je bilo poskrbljeno. FOTO: Pu Ljubljana
I. R., O. B.
 17. 12. 2025 | 08:28
1:13
A+A-

Ljubljanski kriminalisti so v ponedeljek na podlagi zbranih obvestil in pridobljene sodne odredbe na območju Šiške opravili hišno preiskavo pri 55- in 49-letniku. Našli in zasegli so več kot 400 sadik, za katere obstaja sum, da gre za prepovedano konopljo, ter pripomočke za proizvodnjo in predelavo prepovedane droge. Zasegli so tudi pištolo s šestimi naboji. Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil zaradi suma storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami.

Za konopljo je bilo poskrbljeno. FOTO: Pu Ljubljana
Za konopljo je bilo poskrbljeno. FOTO: Pu Ljubljana

Na podlagi odredbe sodišča so policisti PP Gornji Petrovci konec novembra obiskali 30-letnika na Goričkem. Pri hišni preiskavi so zasegli pet manjših kozarcev s posušenimi vršički rastline zeleno-rjave barve in zvito cigareto z isto snovjo. Po opravljeni analizi bodo zoper 30-letnika izvedli ukrep zaradi kršitev določil zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami, so sporočili.

Več iz teme

konopljapolicijazaseg
ZADNJE NOVICE
09:45
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGIJA

Skoraj trikrat večja nihanja cen: kako se temu upreti? (video)

Slovenski energetski trg se v zadnjih letih spreminja tako intenzivno kot še nikoli do zdaj. Po ukinitvi net meteringa, ob uvedbi dinamičnih omrežnin in ob vse večjih urnih nihanjih cen postaja elektrika za številna podjetja manj predvidljiv strošek in bolj strateško vprašanje.
17. 12. 2025 | 09:45
09:27
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZAOBLJUBA

Leto 2026 začnite s preobrazbo, ki vam bo spremenila življenje

Novo leto prinaša priložnost za zdrav nasmeh in samozavest. Z napredno implantologijo All-on-X ga lahko v Ortoimplantu DENTAL SPA uresničite že spomladi.
Promo Slovenske novice17. 12. 2025 | 09:27
09:20
Promo
Lifestyle  |  Stil
LEGENDA

Nova »petka« že navdušuje slovenske kupce

Prikupna oblika, enostavna raba električne in digitalne tehnologije ter lokalna, odgovorna, krožna proizvodnja: Renault 5 E-Tech electric.
Promo Slovenske novice17. 12. 2025 | 09:20
09:17
Bulvar  |  Domači trači
VODITELJI IN NOVINARJI 24UR

30 let Pop TV: bi na starih fotografijah še znali prepoznati te znane obraze? (FOTO)

Nekateri ustvarjajo še danes, že polnih 30 let, druge pa je pot zanesla v čisto druge vode. Vsi pa so se za vedno zapisali v zgodovino najbolj znane komercialne televizije pri nas.
17. 12. 2025 | 09:17
09:17
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NAKUPOVANJE

Vse za brezskrben december: ponudba se povečuje iz dneva v dan

Hitrost, fleksibilnost, brezplačni osebni prevzem na Shoppster prevzemnem mestu in več kot 1.500 prevzemnih točk - vse za brezskrben december
17. 12. 2025 | 09:17
09:15
Novice  |  Svet
ODKRITJE

Našli dva tisoč let staro luksuzno ladjo

Na legendarni talamagos so naleteli med iskanjem grobnice Aleksandra Velikega. Prelomno odkritje podvodnih arheologov iz časa kraljestva Ptolemajcev.
17. 12. 2025 | 09:15

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Digitalizacija

Ne nasedajte prevaram: kako ostati varen na internetu

Zanesljivi informacijski sistemi so temelj digitalnega poslovanja. Omogočajo varnost podatkov, neprekinjeno delovanje in večjo odpornost proti tveganjem.
Promo Slovenske novice8. 12. 2025 | 09:32
Promo
Lifestyle  |  Stil
LEGENDA

Nova »petka« že navdušuje slovenske kupce

Prikupna oblika, enostavna raba električne in digitalne tehnologije ter lokalna, odgovorna, krožna proizvodnja: Renault 5 E-Tech electric.
Promo Slovenske novice17. 12. 2025 | 09:20
Promo
Novice  |  Slovenija
DOBRODELNOST

Zakaj zaupajo zvezi Anite Ogulin?

Vsak otrok si zasluži praznični čas, poln topline, čarobnosti in iskrenih prazničnih nasmehov. Zato smo se v Supernovi povezali s programom Botrstvo.
12. 12. 2025 | 08:45
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Zavarovanje

V nekaj minutah do prostega termina - je to sploh mogoče?

Mitja Plaznik je eden tistih Vzajemninih svetovalcev, ki jih ljudje ne pozabijo – ker ne ponudi le odgovora, ampak iskren občutek podpore.
Promo Slovenske novice15. 12. 2025 | 11:41
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
LEGENDA

Nova »petka« že navdušuje slovenske kupce

Prikupna oblika, enostavna raba električne in digitalne tehnologije ter lokalna, odgovorna, krožna proizvodnja: Renault 5 E-Tech electric.
Promo Slovenske novice17. 12. 2025 | 09:20
Promo
Novice  |  Slovenija
DOBRODELNOST

Zakaj zaupajo zvezi Anite Ogulin?

Vsak otrok si zasluži praznični čas, poln topline, čarobnosti in iskrenih prazničnih nasmehov. Zato smo se v Supernovi povezali s programom Botrstvo.
12. 12. 2025 | 08:45
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Zavarovanje

V nekaj minutah do prostega termina - je to sploh mogoče?

Mitja Plaznik je eden tistih Vzajemninih svetovalcev, ki jih ljudje ne pozabijo – ker ne ponudi le odgovora, ampak iskren občutek podpore.
Promo Slovenske novice15. 12. 2025 | 11:41
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREZRAČEVANJE

Zakaj so to največje pasti sodobne gradnje? (video)

Ko se temperature spustijo, se v marsikaterem domu pojavi isti scenarij. Okna ostajajo bolj ali manj zaprta, ker »ne bomo ohlajali stanovanja«, v kopalnici se po prhanju zadržuje para, na hladnejših delih sten in okenskih okvirjih se začne nabirati kondenz, zrak pa postane težak.
15. 12. 2025 | 09:18
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Dobrodelnost

Slovenski otroci so dobili prepotrebno pomoč

Prazniki so čas obdarovanja, ob tem pa so v Lidlu Slovenija spet dokazali, da so nakupi gurmanskih dobrot lahko tudi dobrodelni.
Promo Slovenske novice11. 12. 2025 | 15:21
Promo
Novice  |  Slovenija
Umetnost

Vpogled v intimo in umetniško prakso Ulaya in Marine Abramović

ART VITAL prinaša dve publikaciji, ki ju ljubitelji sodobne umetnosti ne smejo spregledati.
Promo Slovenske novice15. 12. 2025 | 10:50
Promo
Novice  |  Slovenija
Raziskava

Nova raziskava razkriva ključne dejavnike pri nakupu pametnih telefonov

Rezultati potrošniške raziskave kažejo, da poleg ugodnih cen pomembno vlogo pri nakupu elektronike igrajo zmogljivost naprav in ugled blagovne znamke.
Promo Slovenske novice16. 12. 2025 | 10:05
Promo
Novice  |  Slovenija
Podjetništvo

Se birokracija končno poslavlja?

Menjave lastništva, statusna preoblikovanja in prevzemi so obdobja, ki podjetjem prinašajo največ strateških priložnosti – in hkrati največ negotovosti.
Promo Slovenske novice12. 12. 2025 | 08:20
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Dolgotrajna oskrba

Brezplačna E-oskrba – zagotovite si varnost doma, preverite kako

Zakon o dolgotrajni oskrbi prinaša novo pravico, ki upravičencem omogoča več varnosti.
Promo Slovenske novice11. 12. 2025 | 13:28
Promo
Novice  |  Slovenija
Dobrodelnost

Šokantno: še gasilci so bili pretreseni, ko so videli to

Donacija je namenjena projektom Gasilske zveze Slovenija za pridobivanje in vključevanje mladih gasilcev.
Promo Slovenske novice11. 12. 2025 | 13:19
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
PRAZNIČNE SLADICE

Zakaj letos ne bi ponudili izjemno sveže mangove sladice?

Letos lahko praznične dobrote ustvarite brez zapletenih receptov in dolgih priprav.
15. 12. 2025 | 14:50
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Digitalizacija

Ne nasedajte prevaram: kako ostati varen na internetu

Zanesljivi informacijski sistemi so temelj digitalnega poslovanja. Omogočajo varnost podatkov, neprekinjeno delovanje in večjo odpornost proti tveganjem.
Promo Slovenske novice8. 12. 2025 | 09:32
Lifestyle  |  Praznično
PRAZNIČNO

Veliki praznični nagradni kviz 2025

Preverite svoje znanje in se potegujte za lepe praznične nagrade!
1. 12. 2025 | 07:40
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NAKUPOVANJE

Vse za brezskrben december: ponudba se povečuje iz dneva v dan

Hitrost, fleksibilnost, brezplačni osebni prevzem na Shoppster prevzemnem mestu in več kot 1.500 prevzemnih točk - vse za brezskrben december
17. 12. 2025 | 09:17
Promo
Novice  |  Slovenija
Prazniki

Bi radi nakupovali brez gneče?

Ste se že znašli v praznični gneči? Med nakupi, darili in obveznostmi se lahko hitro znajdemo v stiski s časom, zato so praktične rešitve še kako dobrodošle.
Promo Slovenske novice15. 12. 2025 | 09:19
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
BOŽIČKOV VLAK

Muzejski vlak se v prazničnem času vrača na tire

Po nekaj letih premora se na slovenske tire vrača legendarni muzejski vlak.
17. 12. 2025 | 09:12
Promo
Novice  |  Slovenija
ISO STANDARD

Prehodno obdobje bo odločilno, zato se na spremembe pripravite pravočasno

Mednarodni standardi za sisteme vodenja, ki jih uporabljajo organizacije po vsem svetu, vstopajo v novo fazo posodobitev.
15. 12. 2025 | 09:23
Photo
Novice  |  Slovenija
DIGITALIZACIJA

Mora nakupe za slovensko tovarno umetne inteligence odobriti ameriška vlada?

Direktorica Digitalizacije Telekoma Slovenije Ajda Brlec in direktor Izuma Dr. Aleš Bošnjak sta pojasnila uporabnosti umetne inteligence.
8. 12. 2025 | 15:18
Promo
Lifestyle  |  Stil
Okrasni vrt

Naj bosta atrij in vrt vaša letošnja božična oaza

Kako atrij in vrt spremeniti v božično oazo? Odkrijte ideje za zunanjo razsvetljavo, dekoracijo in praznične poudarke, ki ustvarijo čaroben decembrski videz.
Promo Slovenske novice12. 12. 2025 | 14:29
Promo
Lifestyle  |  Stil
Kulinarika

Praznične jedi z zasukom: preprosti recepti, ki bodo navdušili goste

Za praznični užitek ne potrebujete kuharskega mojstra, le dober izbor sestavin.
Promo Slovenske novice11. 12. 2025 | 09:05
Promo
Novice  |  Slovenija
Fizioterapija

Ganglion: kaj je, kako nastane in kako ga zdraviti

Ste ob zapestju, na dlani ali stopalu opazili zatrdlino, ki v vas vzbuja nelagodje in vas skrbi, da bi lahko pomenila kaj resnejšega?
Promo Slovenske novice16. 12. 2025 | 09:16
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
Hemoroidi

Ima jih vsak drugi odrasli. Kako jih lahko preprečite?

Hemoroidi: zakaj nastanejo, kako jih obvladati in kdaj pomagajo tablete Detralex.
15. 12. 2025 | 10:11
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
SOBNE RASTLINE

Kdaj moramo nujno presaditi sobne rastline?

Dnevi so že zelo kratki, radiatorji izsušujejo zrak v prostorih in sobne rastline hitro pokažejo, da je zima zanje poseben izziv.
15. 12. 2025 | 09:25
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
BIVANJE

Zakaj je v nekaterih domovih bolj prijetno živeti

Ljudje večino časa preživimo doma, v zaprtih prostorih, zato je res pomembno, kako je naš dom zasnovan, kako diha in kako kroji naše počutje.
11. 12. 2025 | 10:01
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki