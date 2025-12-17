Doma so imeli prepovedano travo

Ljubljanski kriminalisti so v ponedeljek na podlagi zbranih obvestil in pridobljene sodne odredbe na območju Šiške opravili hišno preiskavo pri 55- in 49-letniku. Našli in zasegli so več kot 400 sadik, za katere obstaja sum, da gre za prepovedano konopljo, ter pripomočke za proizvodnjo in predelavo prepovedane droge. Zasegli so tudi pištolo s šestimi naboji. Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil zaradi suma storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami.

Za konopljo je bilo poskrbljeno. FOTO: Pu Ljubljana

Na podlagi odredbe sodišča so policisti PP Gornji Petrovci konec novembra obiskali 30-letnika na Goričkem. Pri hišni preiskavi so zasegli pet manjših kozarcev s posušenimi vršički rastline zeleno-rjave barve in zvito cigareto z isto snovjo. Po opravljeni analizi bodo zoper 30-letnika izvedli ukrep zaradi kršitev določil zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami, so sporočili.