Domačini o strelcu iz Pivke: »Kot da ga je nekaj morilo zadnje čase«

Pisali smo o tragediji, ki je v ponedeljek pretresla prebivalci Pivke in celotne Slovenije. »Prejeli smo klic občanke o streljanju v Pivki na Kolodvorski cesti, kjer naj bi ležali dve neznani osebi, okoli njiju pa naj bi bilo videti veliko krvi,« je informacije o dogajanju sredi Pivke kasneje posredoval pomočnik vodje Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Koper Dejan Grandič. Medtem ko so policisti šele brzeli na kraj streljanja, pa so prodajalke najprej od obiska trgovine odvrnile svoje otroke, ki se zjutraj tam redno ustavljajo na poti v šolo.

Kajti po prodajalkah in bližnjih stanovalcih – ki so prvi pokukali na prizorišče – so tam mimo začeli k pouku hoditi tudi okoliški osnovnošolci. »Grozno je bilo videti, ko so otroci šli v šolo in so hodili gledat, pa smo jim skupaj s sosedi preprečili, da bi prišli blizu,« je opisovala. Potem so policisti zavarovali območje. Smrt obeh krajanov je kmalu potrdil tudi zdravnik. »Šokirani smo, poznamo oba. Ona je bila zelo fajn ženska,« je še poudarila prodajalka.

»Še pozdraviti se mu ni dalo«

»Če mi je koga žal, je to ona. Bila je prijetna in zelo komunikativna,« je sosed iz bloka opisal pokojno 49-letno Natašo Stavanja Želodec. Kot vzgojiteljica je za pivško vrtčevsko enoto Vetrnica pogosto opisovala pripetljaje mladega naraščaja, domačini so zanjo našli le lepe misli in besede.

Bistveno bolj zadržani so bili o 46-letnem Miranu Korparju, ki je živel v bloku tik ob trgovini, kjer je streljal in ubil vzgojiteljico, nato pa si sodil sam. »Kot da ga je nekaj morilo zadnje čase. Še pozdraviti se mu ni dalo, ko si ga srečal,« je o storilcu dejal sosed, ki ga je redno srečeval. Prodajalka pa za Korparja pravi, da je bil »zelo fajn fant, tudi mamo poznam, ker je delala pri nas«.

»Šlo je za znanca,« je odnos med žrtvijo in storilcem povzel policist Grandič. Korpar je stanoval v prvi stolpnici ob trgovini, Stavanja Želodčeva v bloku zraven. Umorjena je bila le 200 metrov od vrtca, kamor je bila namenjena.

Po izjavi očividca je Miran včeraj zjutraj prišel za vzgojiteljico, ko jo je dohitel, jo je naprej okregal, nato proti njej uperil cev pištole, ki jo je posedoval z dovoljenjem. Trikrat je pritisnil na petelina, s četrtim nabojem si je sodil sam in padel poleg nje.