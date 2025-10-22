  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
PO STRELJANJU V PIVKI

Domačini o strelcu iz Pivke: »Kot da ga je nekaj morilo zadnje čase«

Miran Korpar je živel v bloku tik ob trgovini, kjer je streljal in ubil vzgojiteljico, nato pa si sodil sam.
Tragedija je Pivko pretresla v ponedeljek zjutraj. Foto: Dejan Javornik 
Tragedija je Pivko pretresla v ponedeljek zjutraj. Foto: Dejan Javornik 
T. Š.
 22. 10. 2025 | 09:45
 22. 10. 2025 | 09:45
2:40
A+A-

Pisali smo o tragediji, ki je v ponedeljek pretresla prebivalci Pivke in celotne Slovenije. »Prejeli smo klic občanke o streljanju v Pivki na Kolodvorski cesti, kjer naj bi ležali dve neznani osebi, okoli njiju pa naj bi bilo videti veliko krvi,« je informacije o dogajanju sredi Pivke kasneje posredoval pomočnik vodje Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Koper Dejan Grandič. Medtem ko so policisti šele brzeli na kraj streljanja, pa so prodajalke najprej od obiska trgovine odvrnile svoje otroke, ki se zjutraj tam redno ustavljajo na poti v šolo.

Kajti po prodajalkah in bližnjih stanovalcih – ki so prvi pokukali na prizorišče – so tam mimo začeli k pouku hoditi tudi okoliški osnovnošolci. »Grozno je bilo videti, ko so otroci šli v šolo in so hodili gledat, pa smo jim skupaj s sosedi preprečili, da bi prišli blizu,« je opisovala. Potem so policisti zavarovali območje. Smrt obeh krajanov je kmalu potrdil tudi zdravnik. »Šokirani smo, poznamo oba. Ona je bila zelo fajn ženska,« je še poudarila prodajalka. 

»Še pozdraviti se mu ni dalo«

»Če mi je koga žal, je to ona. Bila je prijetna in zelo komunikativna,« je sosed iz bloka opisal pokojno 49-letno Natašo Stavanja Želodec. Kot vzgojiteljica je za pivško vrtčevsko enoto Vetrnica pogosto opisovala pripetljaje mladega naraščaja, domačini so zanjo našli le lepe misli in besede.

Bistveno bolj zadržani so bili o 46-letnem Miranu Korparju, ki je živel v bloku tik ob trgovini, kjer je streljal in ubil vzgojiteljico, nato pa si sodil sam. »Kot da ga je nekaj morilo zadnje čase. Še pozdraviti se mu ni dalo, ko si ga srečal,« je o storilcu dejal sosed, ki ga je redno srečeval. Prodajalka pa za Korparja pravi, da je bil »zelo fajn fant, tudi mamo poznam, ker je delala pri nas«.

»Šlo je za znanca,« je odnos med žrtvijo in storilcem povzel policist Grandič. Korpar je stanoval v prvi stolpnici ob trgovini, Stavanja Želodčeva v bloku zraven. Umorjena je bila le 200 metrov od vrtca, kamor je bila namenjena.

Po izjavi očividca je Miran včeraj zjutraj prišel za vzgojiteljico, ko jo je dohitel, jo je naprej okregal, nato proti njej uperil cev pištole, ki jo je posedoval z dovoljenjem. Trikrat je pritisnil na petelina, s četrtim nabojem si je sodil sam in padel poleg nje.

Več iz teme

Pivkastreljanjeumor
ZADNJE NOVICE
09:45
Novice  |  Kronika  |  Doma
PO STRELJANJU V PIVKI

Domačini o strelcu iz Pivke: »Kot da ga je nekaj morilo zadnje čase«

Miran Korpar je živel v bloku tik ob trgovini, kjer je streljal in ubil vzgojiteljico, nato pa si sodil sam.
22. 10. 2025 | 09:45
09:23
Bulvar  |  Suzy
NA RABU

Salome zbira vtise (Suzy)

Koncert mojega življenja.
22. 10. 2025 | 09:23
09:10
Novice  |  Slovenija
TRŽNICA EKOLOŠKIH IZDELKOV

Festival permakulture Permafest na posestvu Podgrad: hrana naj bo zdravilo

Tržnica ekoloških izdelkov in pobud za zdravo življenje.
22. 10. 2025 | 09:10
09:00
Bulvar  |  Tuji trači
V DOBREM IN SLABEM

Po 24 letih zakona je priznal, da je gej, tako se je na novico odzvala njegova znana žena

Diane von Fürstenberg je komentirala spolno usmerjenost svojega moža Barryja Dillerja, ki je po dolgih letih v zakonu priznal, da je gej.
22. 10. 2025 | 09:00
08:58
Novice  |  Slovenija
BURNO V STUDIO

Avtoprevozniki grozijo z zaporami cest, v lase sta si skočila Bratuškova in Pišek (FOTO)

Napovedali so, da bo Slovenija obstala.
22. 10. 2025 | 08:58
08:40
Novice  |  Slovenija
ZELENO SRCE

V Laškem so prenovili zdraviliški park, ki bo razstrupljal

V Laškem so prenovili zdraviliški park, ki ga je pred dvema letoma uničila poplava. Semkaj je zahajala dunajska gospoda, med vojno so zavetje tukaj našli ranjenci.
Mojca Marot22. 10. 2025 | 08:40

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Prihranki

Do nižjih računov za elektriko z jesensko akcijo pri Petrolu

Kako lahko v treh mesecih znižate račun za elektriko? Izkoristite Petrolovo posebno akcijo za nove in obstoječe odjemalce.
Promo Slovenske novice22. 10. 2025 | 08:09
Promo
Novice  |  Slovenija
Prehrana

Je “brez sladkorja” res brez sladkorja?

Dandanes je skoraj nemogoče ubežati številnim nasvetom o zdravem prehranjevanju, uživanju prehranskih dopolnil in superživil.
Promo Slovenske novice16. 10. 2025 | 15:41
Promo
Novice  |  Slovenija
Organizacija

Manj papirologije, več učinkovitosti: podjetja navdušena nad novo rešitvijo

Nič več Excelovih preglednic in papirnate dokumentacije za upravljavce voznega parka. Tu je nova digitalna rešitev za boljšo organizacijo in manj birokracije.
Promo Slovenske novice17. 10. 2025 | 12:59
Promo
Novice  |  Slovenija
Zrak

Kako ukrepati, če je v vašem domu plesen?

Tudi energetsko sanirani objekti brez prezračevalnih sistemov ne zagotavljajo dovolj čistega zraka. Direktor podjetja LUNOS zato opozarja na nujnost trajnostnih rešitev.
Promo Slovenske novice17. 10. 2025 | 12:08
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
UDOBEN SLOG

Lepota, ki jo nosimo s sabo, za popolno ravnovesje

Ko sem pred kratkim v roke vzela Galaxy Z Flip7 in Galaxy Watch8, sem vedela, da ne kupujem zgolj tehnologije, temveč orodje, ki mi bo pomagalo živeti bolj uravnoteženo.
16. 10. 2025 | 11:28
Promo
Novice  |  Slovenija
Varčevanje

Nevidna roka, ki »krade« naš denar

Še pred ne tako davnim je bila inflacija velika težava. V nekem trenutku je na letni ravni celo presegla 10 odstotkov. Danes, ko je okrog dva odstotka, se o njej skoraj ne govori več, čeprav jo vsak od nas lahko občuti v svojem žepu.
21. 10. 2025 | 09:35
Promo
Lifestyle  |  Stil
LASERSKA TERAPIJA

Čas za nov pristop – premišljen, varen, učinkovit

Gladka, negovana koža ni le vprašanje videza, ampak tudi samozavesti. Odstranjevanje neželenih dlačic pomeni nelagodje, veliko stroškov in predvsem izgubo časa.
15. 10. 2025 | 12:15
Promo
Novice  |  Slovenija
Elektrika

Bo omrežnina zadostovala za zeleni prehod?

Slovenija se je z Nacionalnim energetskim in podnebnim načrtom (NEPN) zavezala ambicioznim ciljem prehoda v nizkoogljično družbo.
Promo Slovenske novice20. 10. 2025 | 12:51
Promo
Novice  |  Slovenija
Počitnice

Počitnice.si z rekordno ponudbo poletov Ryanair iz Zagreba

Med prvomajskimi počitnicami bo iz Zagreba vzletelo kar 75 letal Ryanair, največ na priljubljene sredozemske destinacije.
Promo Slovenske novice16. 10. 2025 | 09:35
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Čist zrak

Onesnažen zrak: »Rakaste bolezni pljuč pri nekadilcih naraščajo«

Pulmologinja dr. Ana Novaković opozarja, da so posledice onesnaženega zraka vseprisotne – od zamašenega nosu do pljučnega raka, tudi pri nekadilcih.
Promo Slovenske novice20. 10. 2025 | 08:44
Promo
Novice  |  Slovenija
Podkast Sovoznik

»Telefoni so posledica, ne vzrok« (podkast)

Gregor Kosi, nekdanji direktor Lidla Slovenija, v podkastu Sovoznik razkriva, zakaj pravi vodja za seboj ne pušča praznine in zakaj so odnosi ključni.
Gregor Knafelc3. 10. 2025 | 09:28
Promo
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

Bolezen, ki spremeni življenje cele družine (video)

Oglejte si pogovor s Štefanijo L. Zlobec, v katerem je iskreno spregovorila o življenju z demenco in vlogi Spominčice:
Promo Delo17. 10. 2025 | 09:15
Promo
Novice  |  Slovenija
Podjetništvo

Kdo lahko po novem dostopa do podatkov o lastnikih podjetij?

Register dejanskih lastnikov, ki ga vzdržuje AJPES, je eden ključnih mehanizmov za zagotavljanje preglednosti lastniških struktur gospodarskih subjektov.
Promo Slovenske novice20. 10. 2025 | 09:01
Promo
Novice  |  Slovenija
EUROSKILLS

Kapo dol: mladi Slovenci spet pometli s konkurenco (video)

Mladi dokazujejo, da je poklicna odličnost prihodnost Evrope. Slovenci so se s tekmovanja EuroSkills 2025 na Danskem vrnili z bronom in štirimi medaljami odličnosti.
15. 10. 2025 | 08:15
Promo
Novice  |  Slovenija
Ogrevanje

Trajnostna rešitev za nižje stroške ogrevanja

Geotermalne toplotne črpalke omogočajo stabilno, varčno in okolju prijazno ogrevanje z dolgoročnimi prihranki.
Promo Slovenske novice21. 10. 2025 | 15:08
Promo
Novice  |  Slovenija
Finance

Ta banka nudi kredit za male podjetnike po izjemno ugodnih pogojih

V Addiko banki partnersko podpiramo poslovno rast samostojnih podjetnikov ter malih in srednje velikih podjetij – tudi ko pride do investicij.
Promo Slovenske novice20. 10. 2025 | 08:54
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
AKTIVNI IN ZDRAVI

Varno na poti do športnih ciljev

Ne glede na to, ali gre za športne treninge, igro na prostem ali vsakodnevne izzive, je aktivno življenje polno gibanja – in tudi nepredvidljivih trenutkov. Z Nezgodnim zavarovanjem otrok in mladine ter zdravstvenim zavarovanjem Specialisti z asistenco pri Zavarovalnici Generali lahko družine poskrbijo za celovito zaščito ob poškodbah in boleznih.
Promo Slovenske novice21. 10. 2025 | 09:44
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Materinstvo

Dve od treh mamic (61 %) imata manj kot eno uro dnevno za svoje osnovne potrebe

Philips Avent poziva skupnost, da bolj podpira mamice in pomaga zmanjšati pritisk, s katerim se spopadajo, s svojo novo pobudo Share the Care.
Promo Slovenske novice20. 10. 2025 | 13:56
Promo
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKA ZAŠČITA

Bo to botrovalo naslednji tehnološki revoluciji?

Svet podjetništva se je v zadnjem desetletju močno spremenil. Digitalizacija je prinesla hitro rast in nove priložnosti, hkrati pa tudi številne ranljivosti.
20. 10. 2025 | 09:37
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REHABILITACIJA

Kako obvladati bolečine v hrbtu s pomočjo fizioterapije

Bolečine v hrbtu so pogosto posledica neravnovesja v telesu. Spoznajte vzroke in poiščite ustrezno pomoč, ki vas bo odrešila muk.
Promo Slovenske novice21. 10. 2025 | 09:50
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki