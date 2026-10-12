Dominika Švarc Pipan prikorakala na sodišče s sončnimi očali: na začetku obravnave se je zapletlo (FOTO)

Nekdanja pravosodna ministrica Dominika Švarc Pipan se je danes pojavila na ljubljanskem sodišču, kjer jo zaradi afere Litijska čaka predobravnavni narok. Čeprav je bilo vreme deževno, je na sodišče prišla s sončnimi očali. V sodni dvorani pa se je kmalu zapletlo, saj se o krivdi ni želela izreči, dokler ne pregleda dokumentacije.

Skoraj tri leta po izbruhu afere Litijska, ki jo je odnesla z ministrskega položaja, se je Dominika Švarc Pipan znova znašla v središču pozornosti. Tokrat na Okrožnem sodišču v Ljubljani, kjer se je danes začel predobravnavni narok v zasebni kazenski tožbi, ki jo je proti njej vložil nekdanji vodja službe za investicije na ministrstvu za pravosodje Simon Starček.

Nekdanjo ministrico zasebni tožilec preganja zaradi domnevne žaljive obdolžitve, povezane z razvpitim nakupom stavbe na Litijski cesti v Ljubljani. Že njen prihod na sodišče je pritegnil nekaj pozornosti, saj je Švarc Pipanova kljub oblačnemu vremenu nosila sončna očala.

FOTO: Dejan Javornik, Slovenske novice

»Krivde ne priznavam«

Predobravnavni narok vodi sodnik Rok Kobal, nekdanja ministrica pa se v postopku zagovarja sama, brez odvetnika. Na drugi strani je Starček na sodišče prišel v spremstvu svojega zagovornika, odvetnika Dejana Markovića.

Toda narok se ni začel povsem gladko. Švarc Pipanova se namreč o krivdi ni takoj izrekla, ker je pred tem želela pregledati listine v sodnem spisu, saj z eno od njih doslej ni bila seznanjena. Sodišče je zato odredilo 15-minutni odmor, da se je nekdanja ministrica lahko seznanila z dokumentacijo.

FOTO: Dejan Javornik, Slovenske novice

Narok se je začel ob 9. uri, po krajšem odmoru pa se je nadaljeval okoli 9.25. Približno 20 minut pozneje se je Švarc Pipanova izrekla o očitkih glede kaznivega dejanja žaljive obdolžitve. Njene besede so bile jasne: »Krivde ne priznavam.«

»Priznam, da sem 31. januarja 2014 in 1. februarja 2024 kot tedanja ministrica za pravosodje govorila o projektu nakupa stavbe na Litijski cesti 51. Vsebina izjav, kot jih povzema zasebna tožba, in pomena, ki jih izjavam pripisuje zasebni tožilec, ne priznavam,« je povedala o tem, ko jo je sodnik vprašal, če priznava kakšna dejstva iz zasebne tožbe.

FOTO: Dejan Javornik, Slovenske novice

Afera, ki jo je odnesla z ministrskega stolčka

Spomnimo, afera Litijska je izbruhnila konec leta 2023, ko je ministrstvo za pravosodje za približno 7,7 milijona evrov kupilo dotrajano stavbo na Litijski cesti 51 v Ljubljani. Posel je sprožil številna vprašanja o ceni nepremičnine, cenitvah in odgovornosti vpletenih.

Švarc Pipanova je med razčiščevanjem afere zatrjevala, da so jo pri nakupu zavedli, odgovornost za sporne postopke pa pripisovala tudi nekaterim sodelavcem na ministrstvu. Februarja 2024 je zapustila ministrski položaj.

Tokratni sodni postopek ni namenjen ugotavljanju zakonitosti samega nakupa nepremičnine, temveč presoji domnevno spornih izjav nekdanje ministrice. Zasebno tožbo je vložil njen nekdanji sodelavec Starček, ki meni, da je z določenimi izjavami posegla v njegov ugled.