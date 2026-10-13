Dominika Švarc Pipan zanika, da bi žaljivo obdolžila Simona Starčka: izjave o aferi Litijska so mu načele zdravje

BOLAN

Sporne izjave naj bi izrekla za novičarski portal in nacionalno televizijo.

Nekdanja pravosodna ministrica Dominika Švarc Pipan, ki se je Slovencem najbolj vtisnila v spomin po razvpiti aferi nakupa propadajoče poslovne stavbe na Litijski cesti 51 v Ljubljani, je včeraj prikorakala na sodišče. Pred ljubljanskim okrožnim sodnikom Rokom Kobalom se je morala izreči o krivdi zaradi kaznivega dejanja žaljive obdolžitve. Tega naj bi zagrešila v škodo zasebnega tožilca Simona Starčka, ki je bil konec leta 2023 oziroma v času, ko se je odločalo o nakupu omenjene stavbe, vodja Službe za nepremičnine in investicije ter varnost pravosodnih organov na ministrstvu za pravosodje. ...