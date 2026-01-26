  • Delo d.o.o.
VEČ ZNANO V TOREK

Domnevna skrunilca grobov, ki sta jih na območju Kopra razdejala kar 110, v rokah policije

Storilca naj bi bila tuja državljana in sta v pridržanju.
FOTO: Moni Černe
FOTO: Moni Černe
M. U.
 26. 1. 2026 | 16:55
 26. 1. 2026 | 16:59
1:19
Poročali smo, da sta bili pokopališči, ki sta del Mestne občine Koper, bili med zadnjimi božičnimi prazniki, prizorišči nepojmljivega vandalizma, ki je globoko pretresel domačine.

Oskrunjenih in okradenih je bilo kar 110 grobov

Na pokopališču na Spodnjih Škofijah so neznanci na božič tako razdejali in oskrunili 79 grobov, razbijali nagrobne spomenike ter uničevali in odnašali nagrobne predmete. Le dan pozneje, na praznik samostojnosti in enotnosti, so vandali in tatovi opustošili še pokopališče v Svetem Antonu, kjer je bilo poškodovanih in okradenih 31 grobov.

Storilca naj bi bila tuja državljana 

Zdaj pa so iz PU Koper sporočili, da so kriminalisti Policijske postaje Koper uspešno zaključili preiskavo kaznivega dejanja oviranje pogreba in skrunitev grobov in tatvine na območju Mestne občine Koper. MMC RTV Slovenija pa ob tem navaja, da naj bi bila storilca tuja državljana in sta v pridržanju. Več podrobnosti bodo koprski policisti predstavili v torek na novinarski konferenci. 

