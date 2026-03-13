Domnevnega požigalca je pregnal alarm: v Murski Soboti je poskušal vlomiti kar dvakrat

KAZENSKI POSTOPEK

Triindvajsetletni Mitja Virag je obtožen poskusov vloma v trgovino in lokal, hkrati pa mu zaradi suma požiga starega mlina v Beltincih grozi še do osem let zapora.

Pravosodni policisti so v razpravno dvorano št. 12 soboške sodnije z lisicami na rokah privedli Mitjo Viraga iz Beltincev. Na predobravnavni narok pred sodnico Natalijo Goldinskij Husar je 23-letnik moral stopiti, ker je obtožen, da je na isti dan, 20. maja lani, poskušal vlomiti v dva prostora. Kaznivega dejanja tatvine v Mercatorjevi trgovini v Lendavski ulici obtoženec ni dokončal, kajti pregnala ga je alarmna naprava. V prodajalno je vstopil tako, da je z leseno desko poškodoval drsna vrata, da so ta popustila zaradi sile. Enak modus operandi je nezaposleni mladec, ki je tudi brez ...