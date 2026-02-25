Domnevni član hudodelske združbe Kobra po 11 letih in 40 tisoč evrih spet na prostosti

Po skoraj desetletju izmikanja slovenskim pravosodnim organom je tožilstvo zoper Shqiprona Hoxhaja, domnevnega člana izolske kriminalne združbe Kobra, včeraj umaknilo obtožnico. Umaknilo bi jo že prejšnji teden, če bi obdolženi na narok prišel z odvetnico. A je zagovornici tik pred prvim poskusom izvedbe predobravnavnega naroka preklical pooblastilo. Včeraj pa z odvetnico Viktorijo Badovinac Švarc prikorakal na koprsko okrožno sodišče. Zakon o kazenskem postopku pri kaznivih dejanjih z zagroženo kaznijo osem let zapora ali več namreč narekuje obvezno obrambo z zagovornikom. Okrožna državna tožilka Janja Hvala je ob umiku obtožnice pojasnila, da so bili soobtoženi v zadevi poskusa izsiljevanja dvakrat pravnomočno oproščeni. Prav tako je višje sodišče v sklepu o odpravi pripora navedlo, da ne obstaja več utemeljen sum tega kaznivega dejanja.

Tožilka je umaknila obtožnico tudi glede kaznivega dejanja nasilništva, ki naj bi ga Hoxhaj v sostorilstvu zagrešil nad istim oškodovancem. Zoper soobtožene jo je tožilstvo umaknilo že pred leti med sojenjem. Zaradi nasilništva Hoxhaju sicer ne bi mogli soditi, dokler slovenski pravosodni organi od hrvaških ne dobijo soglasja. Sosedje so ga namreč izročili le zaradi poskusa kaznivega dejanja izsiljevanja izolskega gostinca D. K., ki naj bi ga zagrešil junija 2016. Hoxhajev bratranec Florim Hoxhaj, brat Valon Hoxhaj in Elton Shkurti so bili, kot navedeno, tega očitka predlani pravnomočno oproščeni. Kot je v torek povedala okrožna sodnica Polona Trebežnik Šlibar, bodo domnevnega oškodovanca o umiku obtožbe obvestili. Če kazenskega pregona ne bo prevzel sam, bo sodišče izdalo sklep o ustavitvi postopka.

Obsojen na Kosovu

Shqipron Hoxhaj je pred skoraj desetletjem pobegnil z Obale, ko so kriminalisti opravili zaključno akcijo v zadevi Kobra, združbi, povezani s trgovino s prepovedanimi drogami in tihotapljenjem nezakonitih prebežnikov. Sedem članov hudodelske združbe je bilo pravnomočno obsojenih, Hoxhaj, ki ima poleg slovenskega tudi kosovsko državljanstvo, pa naj bi se po lastnih besedah leta 2021 predal kosovskim oblastem, ki so v tej zadevi nato prevzeli kazenski pregon. Na tamkajšnjem sodišču je po lastnih besedah priznal krivdo in bil obsojen na enajst let in pol zapora; pet let naj bi jih odslužil, za šest let in pol zapora pa je plačal 40 tisoč evrov.

Po odsluženi kazni se je 10. januarja letos s starši in otrokoma pripeljal na črnogorsko-hrvaški mejni prehod Karasovići – Debeli Brijeg, jugovzhodno od Dubrovnika na območju Konavel ter se, tako Hoxhaj, predal hrvaškim policistom. Kakšnih 20 dni je preživel v izročitvenem priporu na Hrvaškem, konec januarja pa so ga na podlagi tiralice koprskega sodišča predali slovenskemu pravosodju. Po nekaj dneh, ki jih je preživel priprt v koprskem zaporu, je bil izpuščen na prostost.