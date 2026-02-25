  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
DESETLETJE IZMIKANJA

Domnevni član hudodelske združbe Kobra po 11 letih in 40 tisoč evrih spet na prostosti

Tožilstvo umaknilo obtožnico proti domnevnemu članu združbe Kobra Shqipronu Hoxhaju.
Po nekaj dneh, ki jih je preživel priprt v koprskem zaporu, je bil izpuščen na prostost. FOTO: Moni Černe
Po nekaj dneh, ki jih je preživel priprt v koprskem zaporu, je bil izpuščen na prostost. FOTO: Moni Černe
Iva Ropac
 25. 2. 2026 | 06:10
3:11
A+A-

Po skoraj desetletju izmikanja slovenskim pravosodnim organom je tožilstvo zoper Shqiprona Hoxhaja, domnevnega člana izolske kriminalne združbe Kobra, včeraj umaknilo obtožnico. Umaknilo bi jo že prejšnji teden, če bi obdolženi na narok prišel z odvetnico. A je zagovornici tik pred prvim poskusom izvedbe predobravnavnega naroka preklical pooblastilo. Včeraj pa z odvetnico Viktorijo Badovinac Švarc prikorakal na koprsko okrožno sodišče. Zakon o kazenskem postopku pri kaznivih dejanjih z zagroženo kaznijo osem let zapora ali več namreč narekuje obvezno obrambo z zagovornikom. Okrožna državna tožilka Janja Hvala je ob umiku obtožnice pojasnila, da so bili soobtoženi v zadevi poskusa izsiljevanja dvakrat pravnomočno oproščeni. Prav tako je višje sodišče v sklepu o odpravi pripora navedlo, da ne obstaja več utemeljen sum tega kaznivega dejanja.

Tožilka je umaknila obtožnico tudi glede kaznivega dejanja nasilništva, ki naj bi ga Hoxhaj v sostorilstvu zagrešil nad istim oškodovancem. Zoper soobtožene jo je tožilstvo umaknilo že pred leti med sojenjem. Zaradi nasilništva Hoxhaju sicer ne bi mogli soditi, dokler slovenski pravosodni organi od hrvaških ne dobijo soglasja. Sosedje so ga namreč izročili le zaradi poskusa kaznivega dejanja izsiljevanja izolskega gostinca D. K., ki naj bi ga zagrešil junija 2016. Hoxhajev bratranec Florim Hoxhaj, brat Valon Hoxhaj in Elton Shkurti so bili, kot navedeno, tega očitka predlani pravnomočno oproščeni. Kot je v torek povedala okrožna sodnica Polona Trebežnik Šlibar, bodo domnevnega oškodovanca o umiku obtožbe obvestili. Če kazenskega pregona ne bo prevzel sam, bo sodišče izdalo sklep o ustavitvi postopka.

Obsojen na Kosovu

Shqipron Hoxhaj je pred skoraj desetletjem pobegnil z Obale, ko so kriminalisti opravili zaključno akcijo v zadevi Kobra, združbi, povezani s trgovino s prepovedanimi drogami in tihotapljenjem nezakonitih prebežnikov. Sedem članov hudodelske združbe je bilo pravnomočno obsojenih, Hoxhaj, ki ima poleg slovenskega tudi kosovsko državljanstvo, pa naj bi se po lastnih besedah leta 2021 predal kosovskim oblastem, ki so v tej zadevi nato prevzeli kazenski pregon. Na tamkajšnjem sodišču je po lastnih besedah priznal krivdo in bil obsojen na enajst let in pol zapora; pet let naj bi jih odslužil, za šest let in pol zapora pa je plačal 40 tisoč evrov.

Po odsluženi kazni se je 10. januarja letos s starši in otrokoma pripeljal na črnogorsko-hrvaški mejni prehod Karasovići – Debeli Brijeg, jugovzhodno od Dubrovnika na območju Konavel ter se, tako Hoxhaj, predal hrvaškim policistom. Kakšnih 20 dni je preživel v izročitvenem priporu na Hrvaškem, konec januarja pa so ga na podlagi tiralice koprskega sodišča predali slovenskemu pravosodju. Po nekaj dneh, ki jih je preživel priprt v koprskem zaporu, je bil izpuščen na prostost.

Več iz teme

Shqipron Hoxhajsodiščesojenjeobtožnicakriminalkriminalna združbapriporzapordrogepredobravnavni narok
ZADNJE NOVICE
08:50
Novice  |  Kronika  |  Doma
HUD POŽAR

Na Štajerskem ognjeni zublji poškodovali več stanovanj, eno osebo odpeljali v bolnišnico

Prve ugotovitve kažejo, da je do požara najverjetneje prišlo zaradi uhajanja plina. Škode je za 150 tisoč evrov.
25. 2. 2026 | 08:50
08:40
Šport  |  Odmevi
SMUČARSKI SKOKI

Olimpijske kolajne, a v slovenskih skokih ostaja ena težava

Vodja panoge za smučarske skoke Gorazd Pogorelčnik zadovoljen z doseženim na OI.
Miha Šimnovec25. 2. 2026 | 08:40
08:35
Promo
Novice  |  Slovenija
ŽELEZNIŠKA DEDIŠČINA

Slovenske železnice na posebni misiji

Železnica kot prelomna inovacija, ki je preoblikovala potovanja.
25. 2. 2026 | 08:35
08:20
Novice  |  Slovenija
IZ RODA V ROD

Petletna Sofia spekla zlati kruh

Že 16. društvena razstava in ocenjevanje kruha v Škocjanu na Dolenjskem.
Tanja Jakše Gazvoda25. 2. 2026 | 08:20
08:01
Lifestyle  |  Polet
ZA SRCE GRE

Je to mogoče, da nekatera zdravila lahko povzročijo aritmijo

V nekaterih primerih svetujejo tudi izogibanje intenzivnim športnim dejavnostim ali situacijam, ki povzročijo nenaden porast adrenalina.
Miroslav Cvjetičanin25. 2. 2026 | 08:01
07:56
Novice  |  Slovenija
REFORMA KAZENSKE OBRAVNAVE

Po 15 letih čakanja začel veljati prvi zakon o kazenski obravnavi mladoletnikov

Kazenska odgovornost ostaja pri 14 letih, obravnava pa bo hitrejša.
25. 2. 2026 | 07:56

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Razno
NA BOLJE

Kako operacija dioptrije spremeni življenje

Operacija dioptrije ne prinaša le ostrega vida brez očal ali leč, temveč dolgoročno izboljša kakovost vsakdanjega življenja, občutek svobode in udobja.
Promo Slovenske novice20. 2. 2026 | 10:19
Promo
Lifestyle  |  Stil
SLASTNO

Ideja za kosilo: okusen obrok v pičlih treh minutah

Pomanjkanje časa ne bo več izgovor za to, da bi si privoščili okusno kosilo.
Promo Slovenske novice23. 2. 2026 | 06:00
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
POŠKODBA

Kdaj zdravimo nestabilnost pogačice

Kdaj pri izpahu pogačice zadošča konservativno zdravljenje in kdaj operacija? Ortopedski kirurg pojasni mehanizem poškodbe, diagnostiko in načine zdravljenja.
Promo Slovenske novice23. 2. 2026 | 08:24
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
KINEZIOLOGIJA

Največ uspeha imajo pri protruzijah in hernijah diska

Težave s hrbtenico sodijo med najpogostejše razloge za obisk zdravnika. Bolečino boste odpravili, če boste razumeli, kaj jo povzroča in kako to odpraviti.
18. 2. 2026 | 10:31
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Razno
NA BOLJE

Kako operacija dioptrije spremeni življenje

Operacija dioptrije ne prinaša le ostrega vida brez očal ali leč, temveč dolgoročno izboljša kakovost vsakdanjega življenja, občutek svobode in udobja.
Promo Slovenske novice20. 2. 2026 | 10:19
Promo
Lifestyle  |  Stil
SLASTNO

Ideja za kosilo: okusen obrok v pičlih treh minutah

Pomanjkanje časa ne bo več izgovor za to, da bi si privoščili okusno kosilo.
Promo Slovenske novice23. 2. 2026 | 06:00
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
POŠKODBA

Kdaj zdravimo nestabilnost pogačice

Kdaj pri izpahu pogačice zadošča konservativno zdravljenje in kdaj operacija? Ortopedski kirurg pojasni mehanizem poškodbe, diagnostiko in načine zdravljenja.
Promo Slovenske novice23. 2. 2026 | 08:24
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
KINEZIOLOGIJA

Največ uspeha imajo pri protruzijah in hernijah diska

Težave s hrbtenico sodijo med najpogostejše razloge za obisk zdravnika. Bolečino boste odpravili, če boste razumeli, kaj jo povzroča in kako to odpraviti.
18. 2. 2026 | 10:31
Promo
Lifestyle  |  Stil
VRTNO POHIŠTVO

Pred prvo kavo na terasi: vodnik za izbiro vrtnega pohištva

Na kaj je dobro biti pozoren, da bo zunanje pohištvo zdržalo vreme in ostalo udobno skozi vso sezono.
20. 2. 2026 | 10:07
Promo
Novice  |  Slovenija
DVOJNA RABA

Kam po nasvet, če vas zanima dvojna raba?

Evropska konkurenčnost in gospodarska varnost temeljita na tem, da ključne tehnologije razvijamo doma in jih znamo hitro prenesti v uporabo.
20. 2. 2026 | 09:44
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NAKUP STANOVANJA

Ogromno kupcev za nove projekte, povpraševanje že presega ponudbo

Novih nepremičnin v središču Ljubljane ali pa tik ob gozdu in hkrati skoraj v mestu v prestolnici primanjkuje. Povpraševanje že dalj časa presega ponudbo.
18. 2. 2026 | 11:18
Promo
Novice  |  Slovenija
TUJI TRGI

To pa je priložnost za številna slovenska podjetja

Dual-use tehnologije – rešitve z dvojno, civilno in obrambno-varnostno rabo – se v Evropi vse hitreje uveljavljajo kot ena ključnih razvojnih usmeritev.
Promo Slovenske novice18. 2. 2026 | 11:36
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
OSTEOPOROZA

Je osteoporoza res začetek konca?

Osteoporoza ne pomeni konec aktivnega življenja in samostojnosti! S pomočjo podporne terapije in vadbe lahko še dolgo živimo kakovostno.
Promo Slovenske novice18. 3. 2025 | 08:47
Promo
Lifestyle  |  Stil
RECEPT

Skrivnosti popolne rižote, kot jo obvladajo Italijani

Najboljša rižota se gradi počasi: z nežnim praženjem, zajemalko vroče osnove in potrpežljivim mešanjem, ki iz riža izvabi pravo kremnost.
Promo Slovenske novice18. 2. 2026 | 09:39
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ENERGETSKA UČINKOVITOST

Je toplotna črpalka lahko tudi hranilnik energije?

Slovenija se že več let premika v smeri energetske preobrazbe. Delež električne energije iz obnovljivih virov raste.
23. 2. 2026 | 08:53
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REHABILITACIJA

Sodobni pristopi pri zdravljenju poškodb sprednje križne vezi

Poškodba sprednje križne vezi sodi med najpogostejše poškodbe kolenskih vezi. Ortoped razloži mehanizem poškodbe in sodobne načine zdravljenja.
Promo Slovenske novice18. 2. 2026 | 08:51
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
PAMETNI TELEFON

Prepustite se njeni blazinasti obliki in posebni luneti

V poslovnem svetu informacije potujejo hitro, zato se pogosto sprašujemo, katera tehnologija je dejansko naložba in ne le strošek.
18. 2. 2026 | 09:44
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DOMAČA OPRAVILA

Končno učinkovito orodje za vsakodnevna hišna opravila

Orodje za domače mojstre Bosch za hitra opravila in največjo učinkovitost.
23. 2. 2026 | 09:51
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki