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Tanzanijci so dovolili izročitev, a se ta še ni zgodila, Celjski milijonski goljuf se na vse kriplje upira vrnitvi v domovino.

Ko smo se sredi poletja na pravosodnem ministrstvu pozanimali, kaj se dogaja v zvezi z zahtevo celjskega sodišča po izročitvi 64-letnega Štajerca Mitje Pavlina, smo izvedeli, da so v vzhodnoafriški državi za to prižgali zeleno luč. »Ministrstvo za pravosodje je bilo prek uprave kriminalistične policije ministrstva za notranje zadeve in javne uprave obveščeno o sprejeti odločitvi pristojnega organa Tanzanije, da je izročitev Mitje Pavlina iz Tanzanije v Republiko Slovenijo dovoljena. Predajo naj bi varnostni organi obeh držav izvedli v kratkem.« Tedni minevajo, tiralica za Pavlinom pa je še ...