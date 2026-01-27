  • Delo d.o.o.
SOJENJE

Domnevni piroman Primož trdi, da nimajo pravega

Obtoženi Primož Koman vztraja, da ga tistega dne ni bilo na lokacijah požarov.
Primož Koman je zaposlen na enem od avtoservisov v Ljubljani. FOTO: Blaž Samec

Poskušal je pobegniti s kolesom, a so ga prijeli. FOTO: PU Ljubljana

Posredovali so ljubljanski gasilci. FOTO: Pu Ljubljana
Jure Predanič
 27. 1. 2026 | 12:20
3:09
Zelo redkobeseden je bil v teh dneh v svojem zagovoru na ljubljanskem okrožnem sodišču 32-letni Ljubljančan Primož Koman glede očitkov tožilstva o treh poskusih požiga na ljubljanskem Rožniku. Sodeč po obtožnici, ki jo je predstavila tožilka Petra Vugrinec, je »24. marca 2023 okoli 22.50 na neugotovljen način hotel na zavarovanem območju po odloku o Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib, na katerem je ta naravna vrednota, na ne­ugotovljen način zanetiti tri požare.« Eden se je razširil tako, da so ga morali pogasiti gasilci in je nastalo pogorišče v velikosti najmanj okoli 26 krat 47 metrov. Dejanja na srečo ni dokončal in je tako ostalo pri poskusu, saj zaradi hitre intervencije policista in gasilcev ni bilo požara večjega dela predmetne nepremičnine,« trdi tožilstvo.

Lokacije požarov pozna

Tokratni narok pri sodnici Mojci Kocjančič je bil namenjen zagovoru, zagovornik obtoženega, odvetnik Zoran Korenčan, pa je pojasnil, da bo obtoženi odgovarjal le na vprašanja obrambe. A teh ni bilo veliko. »Poznam,« je tako obtoženi odgovoril na vprašanje, ali so mu znane lokacije, na katerih je zagorelo. Na drugo, in sicer ali je bil tistega dne, preden so ga policisti prijeli, na teh lokacijah, pa je odgovoril s kratkim »ne«. Drugih vprašanj obramba ni imela.

3 POŽARE naj bi podtaknil, eden se je razvil.

Tožilstvo meni, da ima v rokah trdne dokaze zoper domnevnega piromana, ki so ga policisti zaznali in ga prijeli, čeprav je poskušal s kolesom pobegnil s kraja požara. Policija je namreč zaznala ogenj in v bližini osebo, ki je takrat poskušala zanetiti še enega. Prav to osebo – pozneje so sporočili, da so osumljenca v preteklosti že obravnavali za podobna kazniva dejanja – so nato spremljali do točke, na kateri so jo na koncu prijeli. Poleg policistov na terenu je namreč sodeloval helikopter letalske enote policije, s katerega so dogajanje posneli. Posnetek, je bilo slišati včeraj na sodišču, si bodo ogledali.

Tožilstvo meni, da ima v rokah trdne dokaze zoper domnevnega piromana.

Poleg tega bo sodišče na naslednjem naroku konec februarja zaslišalo dva policista in sodnega izvedenca, ki je po besedah tožilstva ugotovil, da se je med lokacijami, na katerih je požigalec zanetil ogenj, po poteh na Rožniku mogoče hitro premikati. Spomnimo, policisti so sprva zaznali, da sta bila na gozdnem območju najprej zanetena dva požara, pozneje so pri ogledu kraja našli še tretjo lokacijo, na kateri je osumljenec poskušal zanetiti požar, a se ta ni razvil. Korenčan sicer meni, da bi bilo smotrno zaslišati policista, ki je snemal. V zameno za priznanje je tožilstvo za domnevnega požigalca predlagalo leto zapora, vendar je na predobravnavnem naroku v začetku lanskega novembra dejal, da ni kriv. 

Primož Koman je zaposlen na enem od avtoservisov v Ljubljani. FOTO: Blaž Samec
Poskušal je pobegniti s kolesom, a so ga prijeli. FOTO: PU Ljubljana
