SOJENJE

Obrambi je uspelo iz spisa izločiti še drugi del dokazov.

Od sodnega spisa v odmevni kazenski zadevi zaradi umora Satka Zovka so, pa četudi se sojenje še sploh ni začelo, dejansko ostale le še platnice. Specializirani državni tožilki Nevena Vukčević in Špela Brezigar sta namreč, sicer še nepravnomočno, v pregonu zoper njegove domnevne morilce, Dina Muzaferovića - Cezarja, Jaka Berganta, Rolanda Cretuja, Osmana Koštića, Vilija Šušnika in Bobana Stojanovića (ta je edini, ki ni obtožen umora, ampak le hranjenja večje količine droge z namenom prodaje), ostali še brez drugega dela pomembnih dokazov. To je podatkov s sledilne GPS-naprave, ki je bila ...