Domžalski policisti v akciji na območju Trzina! Poglejte, kaj so našli pri njima (FOTO)

Policisti Policijske postaje Domžale so včeraj na območju Trzina, na podlagi odredbe sodišča, pri dveh osumljencih opravili hišno preiskavo zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja neupravičena proizvodnja in promet s prepovedanimi drogami.

Trije prirejeni prostori za gojenje prepovedane droge

V okviru preiskave so policisti odkrili in zasegli tri prirejene prostore za gojenje prepovedane droge konoplja – rastlina, opremo in pripomočke, namenjene gojenju, več kot sto sadik konoplje ter okoli 300 gramov posušenih rastlinskih delcev, za katere obstaja sum, da gre za prepovedano drogo konopljo.

Zasežene predmete so policisti zavarovali in jih poslali v nadaljnjo analizo. FOTO: Pu Ljubljana

Postopek v zadevi še poteka, policisti pa nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo po zaključeni preiskavi zoper osumljenca podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo zaradi suma kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami.