Dopoldne počilo na cesti: v Vrhpolju pri Kamniku trčili kombinirano in osebno vozilo, ena oseba poškodovana

V Vrhpolju pri Kamniku sta danes, 5. septembra, ob 10.46 trčila kombinirano in osebno vozilo. V nesreči je bila poškodovana ena oseba, ki so jo reševalci nujne medicinske pomoči odpeljali v nadaljnjo oskrbo.

Na kraju nesreče so posredovali gasilci Prostovoljnega gasilskega društva Kamnik. Zavarovali so kraj dogodka in pomagali reševalcem pri oskrbi poškodovane osebe. Odklopili so tudi akumulatorja, odstranili vozili s cestišča ter nevtralizirali razlite motorne tekočine.

Vzrok nesreče in okoliščine trčenja za zdaj niso znani.

Kaj storiti ob prometni nesreči?

Policija opozarja, da morajo udeleženci in očividci prometne nesreče najprej poskrbeti za lastno varnost in varnost drugih udeležencev. Kraj nesreče je treba ustrezno zavarovati in označiti, da bi preprečili dodatne nesreče. Če so v nesreči poškodovane osebe, je treba čim prej poklicati pomoč. Za policijo je na voljo številka 113, za nujno medicinsko pomoč in druge intervencijske službe pa 112. Ob klicu je pomembno čim bolj natančno povedati, kaj se je zgodilo, kje se je nesreča zgodila, koliko ljudi je poškodovanih in kakšne so okoliščine.

Poškodovanim je treba pomagati v okviru svojega znanja in sposobnosti. Policija svetuje tudi, da se kraj nesreče praviloma ne spreminja, razen kadar je to potrebno zaradi reševanja poškodovanih ali preprečitve dodatnega ogrožanja.

Če gre zgolj za manjšo materialno škodo, policija svetuje, da udeleženci izmenjajo potrebne podatke in izpolnijo evropsko poročilo o prometni nesreči. Kadar so nastale telesne poškodbe, pa je treba o nesreči obvestiti policijo. Pomembno je tudi, da udeleženci do konca policijskega ogleda ne uživajo alkohola ali drugih psihoaktivnih snovi, ki bi lahko vplivale na njihove sposobnosti.