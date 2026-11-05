Dorotejo (18) nazadnje videli na območju Ljubljane

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Svojci pogrešajo 18-letno Dorotejo Ankovič iz Šentilja. Visoka je okoli 170 centimetrov, suhe postave, rdečkastih las. Po do sedaj znanih podatkih so jo nazadnje videli v ponedeljek na območju Ljubljane, so danes sporočili s Policijske uprave Ljubljana.
Policija prosi vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešani osebi, da podatke sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali policijsko postajo Grosuplje na 01 781 83 80, ali pokličejo na interventno številko 113, ali anonimni telefon 080 1200.
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