O nenavadnem incidentu poročajo koprski policisti. Tako je prijavitelj popoldan v Kopru naročil hrano. Z dostavljavcem je prišel v spor, ker naj bi imel za plačilo samo večji bankovec, dostavljavec pa ni imel denarja za nazaj.

Občan hrane ni želel prevzeti, nakar sta se sprla, dostavljavec hrane pa naj bi prijavitelja fizično napadel, porival in udaril ter brcnil, ko je ta že padel na tla. Zatem je pobegnil. Policisti preiskujejo kaznivo dejanje nasilništva.