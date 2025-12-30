Dr. Oskarja nikakor ne spravijo v zapor

Hrvaškega oderuha Franja Keleminovića so pristojni že večkrat povabili, naj se za leto dni preseli za slovenske zapahe. Toda njegov pravni stroj se je doslej trudil na vse pretege, da mu tega koraka ne bi bilo treba storiti. A ko je na vseh instancah pogorel, je novembra sledil dokončni poziv na prestajanje kazni, v zaporu pa ga znova niso dočakali. Kaj zdaj sploh še preostane pristojnemu novogoriškemu okrožnemu sodišču?

Denar mu diši, rešetke pa ne

Keleminović se je pred leti na novogoriškem koncu države lažno predstavljal kot zdravnik in si celo nadel vzdevek dr. Oskar. O njem so se širile govorice, da je na poti do ozdravitve pomagal hudo bolnim svetovnim pomembnežem in reševal celo rakave bolnike v četrtem stadiju bolezni, nad katerimi je uradna medicina nemočno dvignila roke.

Ena od tistih, ki so mu nasedli, je bila žal umirajoča ravnateljica osnovne šole Šturje, Ajdovka Ava Curk, ki je imela raka v zadnjem stadiju. Čeprav se je čas njene smrti surovo bližal, mu je za razne ničvredne zvarke, ki naj bi jo po njegovih obljubah ozdravili, znosila kar 22 tisoč evrov. Za zadnjih deset tisočakov, ki mu jih je dala tri dni pred smrtjo 8. septembra 2013, je celo najela bančno posojilo.

Obogatel je na račun umirajoče. FOTOGRAFIJI: Dejan Javornik

Sodili so mu zaradi mazaštva (kot nekoga, ki se z zdravljenjem ljudi ukvarja brez formalne izobrazbe) in oderuštva, a mu tožilci prvega kaznivega dejanja niso mogli dokazati, da je torej Ajdovko odvračal od iskanja uradne zdravniške pomoči ali da bi zaradi njega odklonila na onkologiji predlagano sistemsko zdravljenje. Je pa višje sodišče v Kopru razsodilo, da je oderuh, ter mu prisodilo leto dni ječe.

In ko je prispel prvi poziv na prestajanje te kazni, se je 69-letnik začel zaporu izogibati. Preselil se je na Hrvaško, zato so mu sodna pisanja vročali prek mednarodne pravne pomoči, kar je postopke močno zavleklo. Najprej je vložil predlog za nadomestno izvršitev kazni – v obliki zapora ob koncu tedna, z izvrševanjem dela v splošno korist oziroma s hišnim zaporom. Ni bil uslišan. Nato je obramba predlagala odlog izvršitve kazni. »Ne, morate v zapor«, mu je odgovarjalo slovensko sodstvo.

In pred kratkim jim je torej uspelo vročiti še en poziv v ječo. Toda? »Ker kazni v pristojnem ZPKZ v novembru ni nastopil, so se kot v slehernem tovrstnem primeru sprožili ustrezni mednarodni postopki v zvezi z zagotovitvijo izvršitve kazni. Oteževalna okoliščina v celotni zadevi je vendarle dejstvo, da gre pri vsakem posamičnem dejanju za potrebo po mednarodnem sodelovanju, ki je sicer doslej s sosednjo državo zgledno, že po naravi stvari pa terja občutneje več časa (potrebnega za komunikacijo, prevode, izkaz upravičenosti dejanj ...), kot ga zahteva izpeljava posameznega istovrstnega dejanja znotraj države,« smo pred dnevi izvedeli od uradnega govorca novogoriške sodnije Andreja Oblaka. Ne le da dr. Oskarja še ni za rešetkami, tudi drugih zadev ni poravnal. Obsojen je bil namreč na 78.871 evrov denarne kazni in Avini družini bi moral vrniti 21.900 evrov. Niti beliča ni dal, sodimo po nekaj dni starem odgovoru novogoriške sodnije: »Denarnih obveznosti v korist javnih sredstev obsojeni (vsaj glede nam na današnji dan znane podatke – izvršba namreč poteka pred tujimi organi) ni poravnal, zaradi česar je še vedno v postopku mednarodne izterjave.«