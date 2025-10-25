Očeta šestih otrok mladeniča premlatila in zbasala v prtljažnik

BRUTALNO

Dragan Komjenović in Goran Vasić kraje mopeda osumila 21-letnika. Zdaj sta obsojena, ker sta pravico vzela v svoje brutalne roke.

Dragan Komjenović in Goran Vasić s Škofij, zaposlena v Luki Koper, sta kriva, ker sta 21-letnika, ki sta ga sumila kraje mopeda, ugrabila ter z njim surovo obračunala. Sama sta očeta šestih otrok, a do mladeniča nista pokazala niti trohice milosti. Zoper tretjega obtoženca, Koprčana Jana Malića, je tožilec Marko Škerjanc obtožni predlog umaknil, saj da se je utemeljeni sum glede protipravnega odvzema prostosti Leu Kocjančiču omajal. Februarja 2020 so sinu obtoženega Vasića ukradli skuter. V času kraje se je okoli Srednje ekonomske-poslovne šole Koper smukal fant, ki je bil mladoletniku znan, ...