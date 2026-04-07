VZLETIŠČE KOBALA

Drama Čeha na Tolminskem! Padalo se je zaprlo, končal v UKC Ljubljana (FOTO)

Na vzletišču Kobala na Tolminskem se je poškodovala tudi 24-letna državljanka Madžarske.
Reševanje s helikopterjem. FOTO: Arhiv Pu Ng

Arhivske fotografije FOTO: Miljko Lesjak

Padalo se je zato zaprlo in jadralni padalec je padel na brežino z višine okoli 20 metrov. Pri padcu se je češki jadralni padalec telesno poškodoval. (Arhivske fotografije) FOTO: Miljko Lesjak

Padalo se je zato zaprlo in jadralni padalec je padel na brežino z višine okoli 20 metrov. Pri padcu se je češki jadralni padalec telesno poškodoval. (Arhivske fotografije) FOTO: Miljko Lesjak
M. U.
 7. 4. 2026 | 15:32
 7. 4. 2026 | 15:43
V nedeljo je bila policija obveščena, da je na pobočju Kobale na Tolminskem padel in se poškodoval češki jadralni padalec. 40-letnega jadralnega padalca je približno tri metre nad vzletiščem Kobala močan sunek vetra zasukal v drugo smer, kot je šlo padalo. Padalo se je zato zaprlo in jadralni padalec je padel na brežino z višine okoli 20 metrov. Pri padcu se je telesno poškodoval.

V UKC Ljubljana ga je prepeljal helikopter

Poškodovanega Čeha so na kraju dogodka oskrbeli gorski reševalci GRS Tolmin, nato pa so ga z vojaškim helikopterjem prepeljali na nadaljnje zdravljenje v ljubljanski klinični center; tam je bilo ugotovljeno, da je utrpel poškodbo hrbtenice in udarec v predel trebuha. O nesreči tujega jadralnega padalca so poleg preiskovalnega sodnika Okrožnega sodišča in okrožne državne tožilke v Novi Gorici obvestili tudi preiskovalca letalskih nesreč in incidentov. 

Poškodovana 24-letna državljanka Madžarske

Že v soboto pa so policiste obvestili, da se je z jadralnim padalom poškodovala 24-letna državljanka Madžarske. Kasneje ji je bila zdravniška pomoč nudena v splošni bolnišnic v Šempetru pri Gorici.

Madžarka je na Tolminskem letela z jadralnim padalom v tandemu kot sopotnica skupaj s 26-letnim sodržavljanom. Polet sta nameravala izvesti z vzletišča Kobala. Približno meter nad tlemi je zaradi nenadne spremembe vetra tandemsko padalo zaneslo tako, da je sledil trši pristanek na vzletišču. Pri tem je 24-letna jadralna padalka utrpela telesne poškodbe (sum zloma ledvenih vretenc). O dogodku je policija obvestila tudi preiskovalca letalskih nesreč in incidentov. 

IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Izlet
KULINARIKA

Ekskluzivni večer, ko bodo točili vino, ki je prepričalo svet

Najuspešnejši slovenski kleti z lanskega Decanterjevega ocenjevanja bosta v koprski restavraciji KOGO predstavili nagrajena vina.
3. 4. 2026 | 14:22
Promo
Lifestyle  |  Stil
DOBRO JE VEDETI

Stara okna, visoki računi: koliko toplote vam uide skozi okna?

V času, ko cene energentov nenehno rastejo, se mnogi sprašujejo, kako zmanjšati stroške ogrevanja in elektrike.
Promo Deloindom7. 4. 2026 | 11:11
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NEVERJETNO

Resnična zgodba: zjutraj brez, popoldne pa že z novimi zobmi

Si predstavljate, da bi lahko v enem dnevu rešili svoje težave z brezzobostjo? Zakaj je pravzaprav pomembno, da manjkajoče zobe čim prej nadomestimo?
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 09:58
Promo
Novice  |  Slovenija
SVETOVNI DAN ZDRAVJA

Ko zdravje ne more čakati: koliko nas v resnici stane predolgo čakanje

Zakaj so pravočasna preventiva, dostopnost in zanesljive informacije ključne za zdravje Slovencev.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 10:56
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Izlet
KULINARIKA

Ekskluzivni večer, ko bodo točili vino, ki je prepričalo svet

Najuspešnejši slovenski kleti z lanskega Decanterjevega ocenjevanja bosta v koprski restavraciji KOGO predstavili nagrajena vina.
3. 4. 2026 | 14:22
Promo
Lifestyle  |  Stil
DOBRO JE VEDETI

Stara okna, visoki računi: koliko toplote vam uide skozi okna?

V času, ko cene energentov nenehno rastejo, se mnogi sprašujejo, kako zmanjšati stroške ogrevanja in elektrike.
Promo Deloindom7. 4. 2026 | 11:11
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NEVERJETNO

Resnična zgodba: zjutraj brez, popoldne pa že z novimi zobmi

Si predstavljate, da bi lahko v enem dnevu rešili svoje težave z brezzobostjo? Zakaj je pravzaprav pomembno, da manjkajoče zobe čim prej nadomestimo?
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 09:58
Promo
Novice  |  Slovenija
SVETOVNI DAN ZDRAVJA

Ko zdravje ne more čakati: koliko nas v resnici stane predolgo čakanje

Zakaj so pravočasna preventiva, dostopnost in zanesljive informacije ključne za zdravje Slovencev.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 10:56
Promo
Lifestyle  |  Stil
IZJEMNA PRILOŽNOST

Osvojite prenovo kopalnice v vrednosti 10.000 evrov!

dm podarja prenovo kopalnice po vaših željah
Promo Slovenske novice1. 4. 2026 | 09:43
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
POSTANI VOJAK

V blatu, mrazu in pod pritiskom: tu se kalijo pravi vodje

Slovenska vojska trenutno šteje 909 častnikov, kmalu pa se jim bo pridružilo tudi 37 kandidatk in kandidatov iz 38. generacije Šole za častnike, ki se trenutno usposablja v Vojaškem objektu Kadetnica v Mariboru ter tudi na terenu. Med njimi so tako notranji kot zunanji kandidati, ki ob uspešno končanem šolanju napredujejo v čin poročnika.
7. 4. 2026 | 09:18
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
Vsa merila arhitekture

Arhitekturni festival Odprte hiše Slovenije 2026

Od 17. do 19. aprila bo festival po vsej Sloveniji brezplačno odprl vrata več kot 100 izbranim projektom in javnost povabil v doživetje arhitekture.
3. 4. 2026 | 14:17
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGIJA

Kateri dejavnik je ključen pri odločitvi za sončno elektrarno?

Cene sončnih panelov in baterijskih hranilnikov so med ponudniki primerljive, podobno velja tudi za stroške montaže, zagona ter garancij za material in delo.
7. 4. 2026 | 08:56
PromoPhoto
Šport  |  Odmevi
LEPA ZGODBA

Slovenska zgodba na svetovnem zemljevidu

S premišljenimi projekti je Olimpijski komite Slovenije v času zimskih olimpijskih iger Milano Cortina 2026 okrepil prisotnost države doma in na tujem.
3. 4. 2026 | 08:49
Promo
Lifestyle  |  Stil
ČUDOVITO

Ko se poezija renesanse spremeni v nekaj, kar lahko nosite

Pred Botticellijevo mojstrovino Rojstvo Venere se zdi, kot da se čas za trenutek upočasni.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 09:12
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NASVET

Vas po obroku »peče« v želodcu? Osvojite preproste korake za boljše počutje

Ste že kdaj po kosilu ali večerji začutili tisti neprijetni pekoči občutek v prsih ali grlu? Ali pa kisel okus, ki kar noče izginiti? Niste edini. Takšni občutki so precej pogosti in se pojavijo ravno takrat, ko bi si želeli le malo miru po obroku.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 08:31
