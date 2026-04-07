Drama Čeha na Tolminskem! Padalo se je zaprlo, končal v UKC Ljubljana (FOTO)

V nedeljo je bila policija obveščena, da je na pobočju Kobale na Tolminskem padel in se poškodoval češki jadralni padalec. 40-letnega jadralnega padalca je približno tri metre nad vzletiščem Kobala močan sunek vetra zasukal v drugo smer, kot je šlo padalo. Padalo se je zato zaprlo in jadralni padalec je padel na brežino z višine okoli 20 metrov. Pri padcu se je telesno poškodoval.

V UKC Ljubljana ga je prepeljal helikopter

Padalo se je zato zaprlo in jadralni padalec je padel na brežino z višine okoli 20 metrov. Pri padcu se je češki jadralni padalec telesno poškodoval. (Arhivske fotografije) FOTO: Miljko Lesjak

Poškodovanega Čeha so na kraju dogodka oskrbeli gorski reševalci GRS Tolmin, nato pa so ga z vojaškim helikopterjem prepeljali na nadaljnje zdravljenje v ljubljanski klinični center; tam je bilo ugotovljeno, da je utrpel poškodbo hrbtenice in udarec v predel trebuha. O nesreči tujega jadralnega padalca so poleg preiskovalnega sodnika Okrožnega sodišča in okrožne državne tožilke v Novi Gorici obvestili tudi preiskovalca letalskih nesreč in incidentov.

Poškodovana 24-letna državljanka Madžarske

Že v soboto pa so policiste obvestili, da se je z jadralnim padalom poškodovala 24-letna državljanka Madžarske. Kasneje ji je bila zdravniška pomoč nudena v splošni bolnišnic v Šempetru pri Gorici.

Arhivske fotografije FOTO: Miljko Lesjak

Madžarka je na Tolminskem letela z jadralnim padalom v tandemu kot sopotnica skupaj s 26-letnim sodržavljanom. Polet sta nameravala izvesti z vzletišča Kobala. Približno meter nad tlemi je zaradi nenadne spremembe vetra tandemsko padalo zaneslo tako, da je sledil trši pristanek na vzletišču. Pri tem je 24-letna jadralna padalka utrpela telesne poškodbe (sum zloma ledvenih vretenc). O dogodku je policija obvestila tudi preiskovalca letalskih nesreč in incidentov.