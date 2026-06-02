Drama med jahanjem: 18-letnica padla s konja, nato je nanjo padel še konj

S PU Koper sporočajo, da so včeraj, 2. junija 2026, bili ob 12.41 postojnski policisti napoteni v Slavino, kjer je mlajša ženska padla s konja in se pri tem poškodovala.

Ugotovljeno je bilo, da je 18- letna italijanska državljanka med jahanjem padla s konja, nakar je na njo padel tudi konj. Pri padcu se je hudo telesno poškodovala in sicer si je zlomila medenico. Policisti so tujo krivdo izključili in bodo o ugotovitvah s poročilom obveščali pristojno državno tožilstvo.