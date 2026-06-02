Drama med jahanjem: 18-letnica padla s konja, nato je nanjo padel še konj

Galerija
S PU Koper sporočajo, da so včeraj, 2. junija 2026, bili ob 12.41 postojnski policisti napoteni v Slavino, kjer je mlajša ženska padla s konja in se pri tem poškodovala.
Ugotovljeno je bilo, da je 18- letna italijanska državljanka med jahanjem padla s konja, nakar je na njo padel tudi konj. Pri padcu se je hudo telesno poškodovala in sicer si je zlomila medenico. Policisti so tujo krivdo izključili in bodo o ugotovitvah s poročilom obveščali pristojno državno tožilstvo.
V zadnjih 24 urah je bilo na interventni številki policije 113 zabeleženih 292 klicev. Med 81 interventnimi dogodki smo policisti med drugim obravnavali 14 prometnih nesreč, pri katerih je nastala le premoženjska škoda. Zaradi kršitve javnega reda in miru smo opravili 7 intervencij na javnem kraju, 1 pa v zasebnih prostorih. Med kaznivimi dejanji smo zabeležili 4 vloma, 1 tatvino in 2 poškodovanji tuje stvari.
Z oddajo e-poštnega naslova se prijavim na uredniške e-novice družbe Delo mediji d. o. o. Odjava je možna kadar koli prek povezave »Odjava« v vsakem sporočilu. Več v Politiki zasebnosti.