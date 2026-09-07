Drama med kuhanjem v Cerknem: štedilnik eksplodiral, delci plošče zadeli žensko

Dopoldne je v večstanovanjskem objektu v Cerknem odjeknila eksplozija kombiniranega štedilnika. Žensko, ki je nameravala kuhati, so ob eksploziji zadeli delci steklokeramične plošče in jo poškodovali po več delih telesa.

Policiste Operativno-komunikacijskega centra Policijske uprave Nova Gorica so o dogodku obvestili ob 10.08. Po do zdaj zbranih podatkih je občanka vklopila kombinirani štedilnik na elektriko in plin, nato pa je eksplodirala steklokeramična plošča.

Delci razbite plošče žensko zadeli po različnih delih telesa

Utrpela je več manjših površinskih ureznin. Reševalci NMP ZD Idrija so jo zaradi lažjih poškodb odpeljali v Zdravstveni dom Idrija, kjer so ji oskrbeli rane.

Gasilci zaprli plinsko jeklenko

Na kraju so poleg policistov in reševalcev posredovali tudi gasilci PGD Cerkno. Zavarovali so območje, zaprli plinsko jeklenko, izklopili električno napeljavo in prezračili prostore. Policisti Policijske postaje Idrija so o eksploziji obvestili tudi preiskovalno sodnico Okrožnega sodišča in okrožno državno tožilko v Novi Gorici. Po do zdaj ugotovljenih dejstvih so policisti tujo krivdo izključili. O vseh ugotovitvah bodo s poročilom obvestili Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.

Policija opozarja na previdnost

Ob dogodku policija opozarja na previdno uporabo plinskih in električnih naprav v gospodinjstvu. Naprave je treba uporabljati skladno z navodili proizvajalca ter skrbeti za njihovo redno vzdrževanje. Če opazimo poškodbe, nepravilno delovanje ali druge znake okvare, naprave ne smemo uporabljati, temveč jo mora pregledati strokovnjak. Pri plinskih napravah je posebno pomembno tudi ustrezno prezračevanje prostorov in redno preverjanje plinske napeljave. Če zaznamo vonj po plinu ali sumimo, da plin uhaja, je treba, če je to mogoče storiti varno, zapreti dovod plina, ugasniti morebitni vir ognja, prezračiti prostor in se umakniti na varno. Električnih stikal in drugih naprav, ki bi lahko povzročile iskro, v takšnem primeru ne uporabljamo. O dogodku je treba obvestiti pristojne službe na številki 112.