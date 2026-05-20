Drama med naseljema Ladra in Kamno, avtobus zdrsnil s ceste (FOTO)

V torek popoldan je bila Policija obveščena o prometni nesreči na lokalni cesti med naseljema Ladra in Kamno v občini Kobarid, kjer je avtobus zdrsnil s ceste. Policisti Policijske postaje Tolmin so ugotovili, da je 37-letni voznik avtobusa vozil po lokalni cesti iz Kobarida proti naselju Kamno. Med vožnjo na omenjeni relaciji mu je iz nasprotne smeri pravilno pripeljala voznica osebnega avtomobila.

Vozili sta se pred srečanjem najprej ustavili, nato pa je voznik avtobusa ponovno speljal proti naselju Kamno. Ker voznik avtobusa na smernem vozišču, kjer prometni pasovi niso označeni, ni vozil na zadostni razdalji od desnega roba vozišča, da bi promet potekal varno in neovirano, je z desnimi kolesi zapeljal na travnato bankino ob vozišču, ki se spušča proti reki Soči.

V času prometne nesreče na avtobusu pet potnikov

Avtobus je nato zdrsnil do te mere, da je nasedel na podvozje in se v celoti nagnil nad brežino proti strugi reke Soče. V času prometne nesreče je bilo na avtobusu pet potnikov. Nihče od udeleženih ni bil poškodovan. Na kraju dogodka so bili poleg policistov PP Tolmin tudi gasilci PGD Kobarid, ki so zavarovali kraj nesreče in avtobus povlekli nazaj na cestišče. Policisti PP Tolmin okoliščine prometne nesreče preiskujejo v smeri suma storitve kaznivega dejanja ogrožanja posebnih vrst javnega prometa.